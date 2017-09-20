Количество злостных неплательщиков за электроэнергию в Карачаево-Черкесии с 2015 года уменьшилось в три раза

Анализ работы по выполнению специалистами филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») заявок энергосбытовой организации по отключению злостных неплательщиков от электроснабжения показывает, что с 2015 года в зоне ответственности компании фиксируется улучшение платежной дисциплины и снижение количества отключенных за долги потребителей.



Так, в течение восьми месяцев текущего года специалисты филиала на основании заявок энергосбытовой компании АО «Карачаево-Черкесскэнерго» отключили от электроснабжения 957 абонентов-неплательщиков, которые не оплачивали за потребленную электроэнергию в течение двух и более расчетных периодов. Это в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и в три раза меньше, чем за тот же период 2015 года. При этом количество получаемых заявок на введение режима частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии за три года остается практически на одном уровне, однако сами потребители стали намного дисциплинированнее и погашают свои задолженности до применения энергетиками крайней меры – отключения от питающей линии.



Порядок введения частичного или полного ограничения режима потребления электрической энергии потребителям прописан в Постановлении Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442. В соответствии с этим документом энергосбытовая компания, перед которой не исполнены обязательства по договору энергоснабжения, направляет в сетевую организацию письменное уведомление о необходимости введения ограничения режима энергопотребления.



Всего за отчетный период филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» получил от сбытовой организации 12 642 заявки на отключение потребителей-неплательщиков. Из них 11 682 заявки были отменены в связи с оплатой долга за использованную электроэнергию, а 957 потребителей, в том числе 923 физлиц и 34 юрлица, так и не нашли возможность выплатить образовавшуюся задолженность, за что были отключены от питающей линии.



Энергетики также напоминают, что для возобновления подачи электроэнергии всем отключенным от питающей линии потребителям необходимо не только полностью выплатить свой долг, но и оплатить услуги сетевой организации по подключению к линии электропередачи.



Кроме этого, в ходе ежедневных рейдов и подворовых обходов, а также с помощью СМИ, энергетики доводят до сведения всех потребителей республики, что попытка самовольного подключения к электросетям отключенных за долги неплательщиков может обернуться для них административным наказанием и серьезными штрафными санкциями.



В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии, а также за самовольное подключение к электрическим сетям помимо компенсации убытков, понесенных энергокомпанией, потребители-нарушители должны оплатить штраф, который для физических лиц составляет 10-15 тысяч рублей, должностных лиц — 30-80 тысяч рублей или повлечет дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет, юридических лиц – до 100-200 тысяч рублей.