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Отраслевые новости: Россия

Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым

21 сентября 2017, 10:05
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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В ходе совещания Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудили вопросы, касающиеся развития промышленности в регионе, в частности, реализацию специального инвестиционного контракта (СПИК), заключенного с немецкой компанией CLAAS, в части дальнейшей локализации производства и использования российского двигателя на производимых машинах.

Специальный инвестиционный контракт с компанией CLAAS был заключен 17 июня 2016 года, в соответствии с которым компания обязуется до 2026 года запустить на территории Российской Федерации производство сельскохозяйственной техники, при этом выполнение полного перечня технологических операций, предусмотренных в постановлении Правительства Российской Федерации  предприятие должно осуществлять уже к 2019 году, в том числе, производство кабины, мостов,молотильно-сепарирующего устройства, молотильного барабана или ротора молотильно-сепарирующего устройства.

Компания: Минпромторг РФ
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