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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Филиал "Читаэнерго" получил паспорт готовности к прохождению ОЗП

Филиал Читаэнерго получил паспорт готовности к прохождению ОЗП

21 сентября 2017, 14:23
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО

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Для обеспечения готовности к работе в осенне-зимний период филиал «Читаэнерго» провел масштабную работу по выполнению ремонтной программы, на которую в 2017 году направлено более 370 миллионов рублей. В ходе подготовке выполнен ряд обязательных требований: произведен ремонт распределительных сетей, работы по замене дефектной изоляции линий электропередачи и замене дефектных  опор, выполнены запланированные работы по ремонту оборудования подстанций и воздушных линий электропередачи, произведена расчистка просек от древесно-кустарниковой растительности.

В зоне ответственности филиала территория с большой протяженностью распределительных сетей, зачастую они проходят в труднодоступных местах. Поэтому в текущем году, при подготовке к работе в осенне-зимний период, особое внимание уделялось отработке совместных действий с Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю, МЭС Сибири, Забайкальским РДУ – проведены тренировки по производству аварийно-восстановительных работ в условиях низких температур. В установленные сроки проведены техническое освидетельствование, диагностика, плановые испытания оборудования. В полном объеме укомплектован аварийный запас оборудования и материалов.

На совещании, состоявшемся 20.09.2017, положительную оценку готовности  филиала «Читаэнерго» к работе в осенне-зимний период 2017-2018  дало  не только руководство МРСК Сибири, но и представители Забайкальского регионального диспетчерского управления,  Забайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. Итогом совещания стало подписание акта, на основании которого энергетикам выдан главный документ года – паспорт готовности филиала «Читаэнерго».

«Получение паспорта готовности к зиме – это не только высокая оценка нашей работы, но и напоминание об огромной ответственности. Мы намерены сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить надежное электроснабжение наших потребителей в осенне-зимний период», - отметил Алексей Солдатенко, заместитель генерального директора  - директор  филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго».

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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