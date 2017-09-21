Потери электроэнергии в сетях филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в августе снижены до 11,8 %

В филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») уровень потерь электроэнергии с учетом промышленной зоны за август текущего года составил 11,8 %, что ниже плановых показателей на 1,07 % и меньше показателей за аналогичный период прошлого года на 1,67 % (13,47 %).



Объем реализованной по сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» электроэнергии за август составил почти 79,8 млн кВт.ч, что на 5,5 млн кВт.ч больше в сравнении с тем же периодом прошлого года.



По районным электрическим сетям филиала потери электроэнергии за отчетный период составили 15,84% при плане 16,58%, и в сравнении прошлым годом снизились на 0,14%.



Наибольших успехов в этой работе достигли специалисты Урупских РЭС, которые улучшили свои показатели по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,67% и уменьшили уровень потерь электроэнергии до 9,11 %.



Энергетики Зеленчукских и Карачаевских РЭС снизили плановые потери на 1,21% и 1,67% соответственно, и по итогам августа уровень потерь электроэнергии здесь составил 12,29% и 15,15%.



Показатели улучшили также энергетики Прикубанских, Хабезских РЭС и Зеленчукских электросетей.



В целом же за восемь месяцев года уровень потерь электроэнергии в филиале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижен на 0,51% и составил 15,14%. Это также на 0,54% ниже плановых показателей.



Планомерное снижение потерь электроэнергии является одной из основных задач коллектива филиала «Карачаево-Черкесскэнерго». Для ее выполнения энергетики разработали и реализуют комплекс мероприятий по выявлению и пресечению несанкционированного потребления электроэнергии, в их числе рейдовые мероприятия в выходные дни и вечернее время, инструментальные проверки, разъяснительная работа с населением, а также плановый ремонт изношенных сетей и электрооборудования.



В результате всех мер, предпринятых для снижения уровня потерь в сетях, объем электроэнергии, включенный в полезный отпуск, увеличился на 4,2 млн кВт.ч. Этот объем сопоставим с месячным энергопотреблением в летний период всех потребителей Урупского района, где проживает более 24 тыс. человек.