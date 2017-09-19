Калужский филиал ПАО МРСК Центра и Приволжья получил Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
22 сентября 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО, ОЗП-2017-2018
Филиал ПАО МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» подтвердил готовность к зиме. 20 сентября в филиале «Калугаэнерго» состоялось вручение Паспорта готовности к работе в ОЗП 2017-2018 годов.
Вручению Паспорта предшествовала многоэтапная проверка. На ее завершающей стадии в филиале работала межведомственная комиссия в составе руководителей технических служб энергокомпании, Приокского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Калужской области, регионального центра технического надзора ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС» в Калужской области, министерства строительства и ЖКХ Калужский области.
Комиссия подтвердила выполнение основных и дополнительных условий готовности к работе в осенне-зимний период, регламентированных Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики, утвержденным протоколом Правительственной комиссии.
Во время работы комиссии эксперты оценивали качество, своевременность и полноту выполнения ремонтной и инвестиционной программ, подготовку персонала и обеспечение его средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами и оснасткой, укомплектованность аварийного запаса, готовность к работе резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), автотранспорта и систем связи.
В рамках подготовки к ОЗП филиалом «Калугаэнерго» выполнен комплексный капитальный ремонт электрооборудования 931 ПС и ТП всех уровней напряжения, отремонтирован 2681 км воздушных линий электропередачи, произведена расчистка и расширение просек ВЛ на площади 2084 га.
Для минимизации времени перерыва электроснабжения потребителей в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале имеется 77 резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) с установленной мощностью 4410 кВт.
В 2017 году автопарк Калугаэнерго пополнен 35 единицами новой техники, в том числе мульчерами, бульдозерами, автогидроподъемниками, бригадными автомобилями.
Сотрудники филиала полностью обеспечены зимней спецодеждой и спецобувью (в том числе, устойчивой к действию электрической дуги), а также всем необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты, комплектами переносных заземлений.
В рамках подготовки к ОЗП в филиале «Калугаэнерго» проведено 382 противоаварийные тренировки с привлечением подразделений МЧС, РЖД и Приокского ПМЭС по действиям в аварийных ситуациях.
В Калугаэнерго подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение всех запланированных работ по подготовке к ОЗП – залог успешного решения задач по обеспечению устойчивого функционирования электросетевого комплекса региона в период максимальных зимних нагрузок.