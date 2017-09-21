Нижновэнерго внедряет новый формат борьбы с хищениями электроэнергии

В филиале ПАО «МСРК Центра и Приволжья» - «Нижновэнерго» продолжают совершенствовать методы борьбы с бездоговорным и безучетным потреблением электроэнергии. Руководство производственного отделения (ПО) «Южные электрические сети» вышло с инициативой о проведении совместных встреч с представителями муниципалитетов и предпринимателями в зоне своей ответственности.



Совещания были проведены в восьми южных районах Нижегородской области, в том числе в Кулебакском, где проблема незаконного потребления электроэнергии стояла особенно остро. Энергетики рассказали представителям бизнеса о том, что с 1 января 2017 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к электросетям и незаконное использование электрической энергии, нарушение правил устройства и эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, возросли штрафы за перечисленные виды нарушений.



Представители Нижновэнерго сообщили о готовности пойти навстречу гражданам, которые намерены добровольно сдать так называемые «заряженные» счетчики, занижающие показания потребления электричества. Для подобных потребителей сокращен период при расчете объема безучетного потребления, что в итоге уменьшает размер штрафа.



Уже по итогам первой встречи с представителями бизнес сообщества около десяти человек выразили готовность сдать «заряженные» электросчетчики, еще несколько предпринимателей сообщили о своем желании воспользоваться данным предложением энергетиков. В целом в сравнении с прошлым годом потери за июль 2017 года в «проблемном» Кулебакском районе снизились с 24% до 18%. А в августе они составили уже 6%.



Отметим, что энергетики филиала «Нижновэнерго» ведут системную работу по профилактике и пресечению бездоговорного и безучетного потребления электричества. Персонал компании проводит регулярные рейды с участием специалистов блока безопасности компании, сотрудников УФСБ и УМВД региона, организует встречи и семинары для представителей бизнес структур, проводит индивидуальные встречи с населением, в рамках которых энергетики подробно рассказывают о всех негативных последствиях хищений электроэнергии.



Напомним, в августе 2017 года был проведен 181 такой рейд, зафиксировано 358 фактов хищения в общей сложности на 7 654 544 кВт*ч. Во всех случаях составлены соответствующие акты, материалы переданы в правоохранительные органы для привлечения нарушителей к ответственности в соответствии с действующим законодательством.