Подстанция "Зарамаг" в Северной Осетии после реконструкции даст ток туристическим объектам "Мамисона"

Реконструкция подстанции 110 кВ «Зарамаг» – один из наиболее масштабных проектов инвестиционной программы филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») за последние несколько лет.



По словам директора филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» Казбека Закаева, ввод обновленного электросетевого объекта позволит решить вопрос надежного электроснабжения действующих и потенциальных потребителей на много лет вперед. «Уверены, мощности подстанции «Зарамаг» будут способствовать реализации инвестиционных планов развития регионального туризма», - отметил руководитель энергокомпании.



Действующая подстанция эксплуатируется свыше 38 лет. Она расположена в высокогорной части Алагирского района в поселке Нижний Зарамаг, обеспечивая электроснабжение горных сел Алагирского района и погранзаставу «Нижний Зарамаг». Питающий центр является одним из энергообъектов, который отвечает за электроснабжение соседней республики Южная Осетия.



Работы по реконструкции начались в 2014 году. В итоге это позволит увеличить объём отпускаемой электроэнергии для дальнейшего электроснабжения инфраструктурных объектов будущего круглогодичного горно-рекреационного комплекса «Мамисон».



В рамках реконструкции полностью изменена схема подстанции. Произведен демонтаж старого оборудования и его замена на современные аналоги. В открытом распределительном устройстве ОРУ 110 кВ смонтированы новые ячейки «Мамисон-1» и «Мамисон-2», реконструированы ячейки трансформаторов тока и ВЛ 110 кВ, установлено шесть элегазовых выключателей. В рамках комплекса работ по техническому переоснащению подстанции выполнена замена и установка 14 разъединителей 110 кВ.



Здание общеподстанционного пункта управления (ОПУ) расширено новой пристройкой – помещением релейного зала, установлены новая аккумуляторная батарея, щит собственных нужд и щит постоянного тока.



В ходе модернизации все новые присоединения оснащены микропроцессорными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики взамен устаревших электромеханических, системами контроля и управления, телемеханики и высокочастотной связи, обладающими встроенным самоконтролем. Внедрен регистратор аварийных событий – прибор, при помощи которого определяется время отключения, его вид, что дает возможность дежурному диспетчеру определять характер и точку повреждения на оборудовании и линиях 110 кВ, подключенных к питающему центру. Благодаря автоматической системе управления технологическими процессами на питающем центре, эффективность работы дистанционного управления и мониторинга улучшится с помощью более быстрой и детальной сигнализации, управлении нагрузкой и устранению аварийных нарушений. Все это позволит значительно повысить оперативность и безошибочность действий диспетчерского и технологического персонала за счет использования более совершенных методов и алгоритмов представления информации.

Все новейшие технологии, используемые при реконструкции питающего центра 110 кВ «Зарамаг», позволят оптимизировать технологический процесс и поднять его на самый высокий уровень.



Отметим, что работы по реконструкции подстанции не прекращаются круглый год, несмотря на сложные метеоусловия и резкое изменение погоды, присущее горной местности, где внезапные снегопады, порой достигающие одного метра, град, гроза, туман считаются закономерностью. Особую сложность представляет и то обстоятельство, что при проведении реконструкции подстанция не прекращает работу. Для того, чтобы потребители не испытывали дискомфорт, используются резервные схемы электроснабжения.