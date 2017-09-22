В Бразилии Enel ввела в эксплуатацию два крупнейших солнечных парка Латинской Америки

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Бразилии Enel Green Power Brasil Participações Ltda. ("EGPB"), ввела в промышленную эксплуатацию два объекта солнечной генерации в Бразилии общей установленной мощностью 546 МВт, из которых 254 МВт приходятся на парк Ituverava и 292 МВт на Nova Olinda. Данные солнечные парки стали крупнейшими солнечными электростанциями в Латинской Америке. Парк Ituverava расположен в муниципалитете Табокас-ду-Брежу-Велью северо-восточного штата Баия. Nova Olinda расположена в муниципалитете Рибейра-ду-Пиауи в штате Пиауи на северо-востоке Бразилии.



«Ввод в эксплуатацию солнечных парков Nova Olinda и Ituverava – это новый этап развития Enel в Бразилии, который закрепляет наше лидерство на рынке солнечной генерации, а также подтверждает наше стремление и возможность быстро и эффективно осуществлять строительство и ввод в эксплуатацию объектов, - прокомментировал Антонио Каммисекра, глава Enel Green Power. - Благодаря нашим проектам и опыту мы можем ускорить развитие солнечной генерации в Бразилии, чтобы укрепить роль солнечной генерации в диверсификации энергетического портфеля Бразилии и удовлетворить растущие потребности в электроэнергии».



Enel инвестировала порядка 300 миллионов долларов США в строительство Nova Olinda, что соответствует инвестиционной программе, заявленной в стратегическом плане компании. Nova Olinda, площадью 690 гектар и установленной мощностью 292 МВт, состоит из порядка 930 000 солнечных панелей и расположена в полузасушливой зоне. Парк сможет вырабатывать 600 ГВтч в год, что будет полностью удовлетворять потребности ежегодного потребления энергии более чем 300 000 бразильских домохозяйств и позволит избежать выброса порядка 350 000 тонн углекислого газа в атмосферу.



Строительство парка Ituverava, установленной мощностью 254 МВт, потребовало инвестиций в размере 400 миллионов долларов США, что также соответствует инвестиционной программе, заявленной в стратегическом плане Группы Enel. Электростанция, площадью 579 гектар, состоит из порядка 850 000 солнечных панелей и сможет вырабатывать 550 ГВтч, что будет полностью удовлетворять потребности ежегодного потребления энергии более чем 268 000 бразильских домохозяйств и позволит избежать выброса порядка 318 000 тонн углекислого газа в атмосферу.



В рамках принятой компанией концепции «создания общей ценности», цель которой – объединить развитие бизнеса и нужды местного населения, Enel Green Power Brasil в местах расположения электростанций успешно реализовала ряд инициатив, способствующих получению прибыли. К примеру, был проведен ряд обучающих воркшопов для местных жителей по переработке и дальнейшему изготовлению мебели из материалов, используемых в строительных работах, таких как поддоны.



Общая установленная мощность Enel Green Power Brasil в Бразилии в сфере ВИЭ составляет 2 276 МВт, из которых 670 МВт приходится на ветропарки, 716 МВт на солнечную генерацию и 890 МВт на гидроэлектростанции. Кроме того, у компании находятся на стадии реализации проекты ветроэнергетики (172 МВт) и солнечной генерации (103 МВт).