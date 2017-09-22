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Отраслевые новости: Россия

В рамках встречи с представителями деловых кругов и объединений Владимир Путин рассказал о росте промышленного производства в России

В рамках встречи с представителями деловых кругов и объединений Владимир Путин рассказал о росте промышленного производства в России

22 сентября 2017, 16:22
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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21 сентября Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с представителями российских деловых кругов и объединений. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. В беседе с главами ведущих коммерческих предприятий и госкомпаний, руководителями банков и общественных организаций Президент отметил, что несмотря на известные ограничения, в том числе внешние, экономическая ситуация в России стабилизируется.

Экономика вышла из рецессии, набирает обороты и уже несколько кварталов подряд демонстрирует рост.

"Мы планировали по году, как вы знаете, достаточно скромные цифры, где-то 0,8 процента. Если в I квартале ВВП увеличился на полпроцента, то во II квартале темпы роста экономики составили уже 2,5 процента. Инвестиции выросли на 6,3 процента, что стало максимальным значением со второго квартала 2012 года. Это, конечно, хороший фундамент для будущего развития", - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что инфляция находится на весьма низком уровне - менее 4%. При этом, промышленное производство растет.

"Почти 2 процента рост составил, а по некоторым отраслям он выглядит, конечно, очень солидно", - подчеркнул Президент.

В частности, производство полупроводниковых приборов увеличилось на 24%, компьютеров – на 64,2%, зерноуборочных комбайнов– на 31%, легковых автомобилей – на 21,5%, автобусов – 16%, грузовых вагонов – 78,5%, трикотажных изделий – 23,5%.

Компания: Минпромторг РФ
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