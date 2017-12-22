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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК заменит кабель в центре Москвы на экологически безопасный

МОЭСК заменит кабель в центре Москвы на экологически безопасный

22 сентября 2017, 14:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ, КАБЕЛЬ

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С целью повышения надежности электроснабжения потребителей «Московские высоковольтные сети» – филиал ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») завершают  реконструкцию  участка  кабельной линии (КЛ) 110 кВ Елоховская – Андроньевская 1,2 в ЦАО и ЮВАО г. Москвы.

Проектом предусматривается замена маслонаполненного кабеля, требующего частых ремонтов и отключений, на современный экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Общая длина демонтируемого кабеля 1015 метров, 530 метров трассы  КЛ проложено закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения. На кабельной линии смонтировано 6 концевых муфт и 18 стопорных муфт.

Кабельный участок КЛ 110 кВ Елоховская-Андроньевская 1,2 проходит по Самокатной улице, пересекая в двух местах проезжую часть, далее  через  Парк  имени 1 мая, территорию теннисной школы «Белокаменная», Золоторожскую набережную, реку Яуза, набережную Академика Туполева,  пересекает проезжую часть Мрузовского переулка и выходит на территорию подстанции «Яузская».

ПС 110 кВ «Яузская» обеспечивает электроэнергией множество социально и экономически значимых объектов. В их числе: Курский вокзал, Лефортовский тоннель, ФГБОУ ВПО «МАТИ — Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского», Московский государственный университет геодезии и картографии и др.

Справочно:

В ПАО «МОЭСК» разработана  долгосрочная целевая программа по замене маслонаполненных кабелей высокого и низкого давления на современный тип кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. До 2030 года МОЭСК проложит в Москве более 430 км кабельных линий с улучшенными экологическими характеристиками.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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