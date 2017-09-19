Федеральный испытательный центр и KEMA обсудили направления сотрудничества

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
26 сентября 2017, 09:04
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, KEMA
В рамках встречи Начальник Департамента технического развития и инноваций Александр Солодухин и Директор по развитию глобального бизнеса Себастьян Адриан Мариус Верхуфе подтвердили намерения долгосрочного сотрудничества между компаниями и подписали соглашение о соблюдении конфиденциальности (NDA). Во встрече также принимал участие первый заместитель Генерального директора ведущего научно-исследовательского института с собственной независимой испытательной базой ОАО «НИИПТ» Александр Гирфанов.
Подписанию соглашения о неразглашении предшествовала встреча генерального директора ПАО «ФИЦ» Александра Дюжинова и исполнительного Вице-президента KEMA, регионального руководителя DNV GL Якоба Фонтайне (Jacob Fonteijne) в июне 2017 года, на которой стороны обсудили направления сотрудничества.
Во время беседы менеджер по развитию бизнеса KEMA Laboratories в России Константин Юношев отметил, что проект сотрудничества между компаниями дает реальную возможность производителям отечественного электрооборудования выйти на европейский рынок. Он заявил, что отечественные компании активно интересуются сертификацией на соответствие требованиям международных стандартов, и партнерство с ПАО «ФИЦ» позволит проводить инспекционные испытания в испытательных центрах по всей России.
«Свидетельство о проведении испытаний KEMA всемирно известно и признано. Оно является гарантом независимой и объективной технической оценки эксплуатационных характеристик оборудования передачи и распределения электроэнергии», - подчеркнул Константин Юношев .
Соглашение о сотрудничестве между ПАО «ФИЦ» и Компанией КЕМА планируется подписать в конце 2017 года.
Справочно:
Компания КЕМА (Нидерланды) существует с 1927 года как испытательная лаборатория электротехнического оборудования. KEMA сегодня является крупнейшей независимой компанией, предоставляющей услуги в области испытаний, аттестации (инспекции), сертификации, а, также, консалтинга по возобновляемым источникам энергии, сокращению выбросов углекислого газа и повышению энергоэффективности производства, передачи и распределения энергии.
В 2012 году DNV GL - Energy (Норвегия) и КЕМА объединили усилия для создания мирового лидера в области консалтинга, испытаний и сертификации для мировой энергетической отрасли. В настоящее время KEMA (DNV GL - Energy) насчитывает более 2500 сотрудников, включая ведущих экспертов по различным направлениям в энергетике.