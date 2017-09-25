Просроченная задолженность пошла на спад, но составляет 1 173 532 000 рублей долгов

В "НТЦ ФСК ЕЭС" пройдет Международная конференция
26 сентября 2017, 09:49
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
По состоянию на 31 августа 2017 года, по сравнению с данными предыдущего месяца, совокупная просроченная задолженность за тепло, производимое филиалом «Т Плюс», уменьшилась на 98 070 тыс. руб. и составила 1 173 532 000 рублей.
Наибольшее снижение задолженности показала группа оптовых потребителей-перепродавцов – на 96,961 млн руб. При снижении долга АО «Ивгортеплоэнерго» на 81,250 млн руб., сумма задолженности составила 900,850 млн руб. (при сохранении вексельных обязательств на дополнительную сумму в 929 760 тыс. руб.).
На 7,749 млн. руб. уменьшилась просроченная задолженность ЗАО «ИвТБС», на 323 тыс. руб – ООО «КОММУНАЛЬЩИК». МУПП ЖКХ «Кохмабытсервис» и ООО «Контур-Т» сумели ее снизить – на 7,320 млн и 159 тыс. руб. соответственно.
В группе «Промышленные предприятия» размер долга ОАО «ИвДСК» остался неизменным, как и у двух главных неплательщиков из числа бюджетных организаций – АО РЭУ и ФГУП "РСУ МВД России".
Задолженность за тепло пошла на спад, но это задолженность.
Это – именно те деньги, от которых напрямую зависят объемы ремонтных кампаний, бесперебойная работа жизнеобеспечивающих предприятий, качество и надежность энергоснабжения. Суммы за потребленные, но не оплаченные тепло и горячую воду.
В отношении всех должников проводится активная претензионная работа, суды безоговорочно встают на сторону поставщика энергоресурса. Но все это требует немалого времени, а проводить ремонты генерирующего оборудования и тепловых сетей, закупать топливо, быть готовым к новому осенне-зимнему периоду, надо уже сегодня.