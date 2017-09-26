РусГидро определило задачи в области устойчивого развития на период до 2020 года

РусГидро определило ключевые задачи до 2020 года, обеспечивающие соответствие деятельности Группы критериям устойчивого развития*. Перечень ключевых задач сегментирован по различным категориям устойчивого развития, таким как охрана окружающей среды, совершенствование системы управления и раскрытия информации, надежность и безопасность, а также социальная ответственность.

Среди ключевых мероприятий можно выделить разработку и внедрение программы по сохранению биоразнообразия, присоединение к Глобальному договору ООН и вступление в Ассоциацию «Национальная сеть Глобального договора», внедрение Методики Международной Ассоциации Гидроэнергетики, разработку и внедрение Регламента по сохранению объектов культурного наследия, а также совершенствование процедур воздействия на цепочку поставщиков. При формировании перечня были учтены основные положения Стратегии экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года, а также Концепции перехода РФ к устойчивому развитию.



Сегодня РусГидро является лидирующей компанией в области устойчивого развития в России и входит в Топ-20 самых чистых генерирующих компаний в мире[1]. Компания постоянно работает над совершенствованием своей деятельности для соответствия повышенным требованиям экологической ответственности и иным критериям устойчивого развития. Разработка списка ключевых задач – еще один шаг в данном направлении.



Ключевым аспектом соответствия критериям устойчивого развития в сфере электроэнергетики является максимальная экономия первичных невозобновляемых источников энергии и минимизация воздействия на окружающую среду на всей цепочке производства энергии. Группа РусГидро активно применяет принципы устойчивого развития при реализации энергетических проектов. Преобладающая доля генерации Группы работает на возобновляемом ресурсе – воде. Тем самым достигается значительная экономия ископаемого топлива и минимизируется воздействие на окружающую среду. Именно комплексный подход к решению стоящих перед Группой РусГидро задач, реализации приоритетных направлений деятельности позволяет обеспечить устойчивое развитие Группы и, следовательно, вносит существенный вклад в обеспечение населения и промышленности Российской Федерации экономически и экологически эффективными видами энергетических ресурсов.



*Понятие «устойчивое развитие» характеризует гармоничный, сбалансированный, минимально конфликтный прогресс цивилизации, отдельных стран или их групп. Эта базовая формулировка впервые появилась в 1987 году в докладе Комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Суть устойчивого развития в том, чтобы развитие нынешнего поколения не шло вразрез с интересами будущих поколений. В классическом определении баланс между поколениями понимается как баланс потребностей.



[1] Источник: Energy Intelligence New Energy Top 100 Green Utilities, 3 ноября 2016 г.