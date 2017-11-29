Энергетики "Пензаэнерго" пришли на помощь жителям Никольска

Администрация города Никольск Никольского района Пензенской области направила в адрес филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" благодарственное письмо за помощь в ликвидации технологического нарушения на территории завода Красный Гигант.

Во время производства земляных работ на территории завода экскаватором были повреждены два кабеля напряжением 6 кВ, принадлежащие сторонней организации. В результате возникла угроза отключения расположенной здесь же котельной, которая обеспечивает теплом два многоквартирных дома и профессиональное училище. На место происшествия из Кузнецкого производственного отделения (ПО) оперативно был направлен резервный источник снабжения электроэнергией, а также бригада электромонтеров Никольского РЭС. Благодаря своевременному подключению дизельной электростанции удалось избежать перебоев в теплоснабжении жителей близлежащих домов и учебного заведения.

"Мы, как никто другой, понимаем те чувства и эмоции, которые испытывают потребители, оставшись без света, - говорит начальник Никольского РЭС Кузнецкого ПО Сергей Крохин. – Поэтому мы всегда, когда к нам обращаются за помощью, делаем все возможное, чтобы помочь восстановить электроснабжение в кратчайшие сроки. В любое время суток, в любое время года".