Ростех предлагает поддержать связанные с ОПК гражданские сектора экономики

Госкорпорация Ростех совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и Институтом экономики роста имени Столыпина выступила с инициативой разработать проект дорожной карты, направленной на активизацию гражданских высокотехнологичных секторов экономики, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Стороны предлагают включить в проект системные решения по стимулированию развития производственных компаний, которые указаны в программе "Стратегия роста" и стратегии развития Ростеха на период до 2025 года.

"Идея формирования проекта дорожной карты по активизации смежных с оборонно-промышленным комплексом гражданских высокотехнологичных секторов экономики соответствует стратегии Ростеха, согласно которой мы предполагаем к 2025 году развить производство гражданской продукции на оборонных предприятиях. Мы ожидаем, что объем выручки от гражданской продукции к 2025 году достигнет 50% от общего объема выручки корпорации", – отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Среди решений для дорожной карты, которые должны быть направлены на снижение издержек производства, эксперты называют формирование перечня проектов по технологическому развитию предприятий и отраслей, создание финансово-экономических условий для вывода продукции ОПК на перспективные рынки гражданской продукции, принятие налоговых мер для модернизации существующих производств.

"Стратегия роста" – это среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года. В программе определены основные новые источники роста российской экономики, сформулированы ключевые системные решения по их активизации, определены целевые показатели.