Энергетики "одели" провода к зиме

Более 50 километров неизолированного провода заменили на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на линиях электропередачи филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит с группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Прочная изолированная "одежда" появилась у ЛЭП, расположенных в лесных массивах.

Замена провода осуществляется в соответствии с программой повышения надежности работы электросетевого комплекса. Одним из важных пунктов программы является замена неизолированного провода на линиях 10 кВ, проходящих по лесным массивам края на СИП. Цель – повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.

- Трасса линий электропередачи имеет установленные габариты, – говорит начальник управления организации ремонтов Алтайэнерго Константин Климов. – В этой охранной зоне нет деревьев и кустарников. Однако при сильном урагане ветки деревьев за пределами такой зоны ломаются и с порывом ветра попадают на провод, вызывая нарушения в работе электросетевого комплекса. Именно поэтому на СИП меняется, прежде всего, провод воздушных линий, расположенных в лесных массивах и подверженных частому воздействию природных явлений.

Работы по повышению надежности электросетевых объектов выполнены в Павловском, Алтайском, Красногорском, Первомайском и Тальменском районах. На отдельных участках были установлены и новые железобетонные опоры. Всего в зоне ответственности Алтайэнерго в рамках специальной программы на СИП заменено более 53 километров провода и установлено 240 новых опор.