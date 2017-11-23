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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "одели" провода к зиме

Энергетики одели провода к зиме

30 ноября 2017, 17:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АЛТАЙЭНЕРГО, ОЗП-2017-2017

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Более 50 километров неизолированного провода заменили на современный самонесущий изолированный провод (СИП) на линиях электропередачи филиала ПАО "МРСК Сибири" (входит с группу компаний ПАО "Россети") – "Алтайэнерго". Прочная изолированная "одежда" появилась у ЛЭП, расположенных в лесных массивах.

Замена провода осуществляется в соответствии с программой повышения надежности работы электросетевого комплекса. Одним из важных пунктов программы является замена неизолированного провода на линиях 10 кВ, проходящих по лесным массивам края на СИП. Цель – повысить надежность электроснабжения потребителей электроэнергии.

- Трасса линий электропередачи имеет установленные габариты, – говорит начальник управления организации ремонтов Алтайэнерго Константин Климов. – В этой охранной зоне нет деревьев и кустарников. Однако при сильном урагане ветки деревьев за пределами такой зоны ломаются и с порывом ветра попадают на провод, вызывая нарушения в работе электросетевого комплекса. Именно поэтому на СИП меняется, прежде всего, провод воздушных линий, расположенных в лесных массивах и подверженных частому воздействию природных явлений.

Работы по повышению надежности электросетевых объектов выполнены в Павловском, Алтайском, Красногорском, Первомайском и Тальменском районах. На отдельных участках были установлены и новые железобетонные опоры. Всего в зоне ответственности Алтайэнерго в рамках специальной программы на СИП заменено более 53 километров провода и установлено 240 новых опор.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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