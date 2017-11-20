В комитете Госдумы по энергетике обсудили проблемы газификации России

Круглый стол "Законодательное обеспечение и проблемы реализации программы газификации в Российской Федерации", прошел 21 ноября 2017г. в преддверии рассмотрения проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", внесенного Правительством неделей раньше. Законопроект разработан в целях стимулирования темпов газификации, в том числе определения полномочий, прав, обязанностей органов местного самоуправления при организации газоснабжения, направлен на реализацию межрегиональных и региональных программ газификации.

Открывая дискуссию, председатель комитета Павел Завальный заявил: "сегодня мы предметно обсудим проблемы, сдерживающие дальнейшее развитие газификации. Но я бы хотел акцентировать ваше внимание на одном стратегическом моменте. Газификация необходима стране и самой газовой отрасли для поддержания и расширения спроса на газ на внутреннем рынке. Это – одно из обязательных условий устойчивого развития отрасли в ситуации профицита добычных и магистральных транспортных отраслевых мощностей, усиления конкуренции на внешних рынках, а также при перспективе снижения темпов роста спроса на энергию по мере роста энергоэффективности и применения ВИЭ. Но газификация должна быть экономически рентабельной. А это невозможно сегодня, при нашей системе ценообразования на газ. В условиях низких цен на газ на внутреннем рынке для Газпрома газификация нерентабельна, для независимых производителей - неинтересна. Отказ от государственного регулирования цен на газ в пользу межтопливной конкуренции резко увеличил бы темпы газификации в стране, так как заработала бы экономика".

Заместитель Министра энергетики РФ Кирилл Молодцов в своем выступлении подтвердил, что для реализации задач, заложенных в документы стратегического планирования, в том числе, в части газификации страны, в ближайшие годы необходимо будет определиться и с моделью ценообразования на газ, и с концепцией внутреннего рынка в целом. Главной целью при принятии решений должно быть обеспечение граждан страны природным газом на приемлемых условиях и в долгосрочной перспективе. При этом надо понимать, что стопроцентная газификация страны невозможна и экономически нецелесообразна. Целевой показатель – 85%, включая автономную газификацию.

Сегодня основная ответственность за газификацию лежит на субъектах Федерации и ПАО "Газпром". На данный момент в 38 регионах действуют уже утвержденные программы, еще в 33 программы проходят стадию согласования, в 7 такие программы пришлось вернуть на доработку, а еще в 7 – на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, вне зоны Единой системы газоснабжения, таких программ пока не может быть, вопрос можно будет решать по мере реализации Восточной газовой программы или через автономную газификацию.

Одной из основных проблем заместитель министра энергетики назвал неисполнение субъектами Федерации обязательств по подготовке потребителей к приёму газа в части строительства газотранспортной инфраструктуры. Порядка трети регионов в той или иной степени нарушают взятые на себя обязательства. Внесенный Правительством РФ законопроект позволит снять часть проблем, и министерство энергетики просит комитет, Государственную Думу поддержать его. "Не менее важно снятие разного рода барьеров и упрощение процедуры подключения к газотранспортной инфраструктуре. Минэнерго работает над этим. Целевой показатель – сокращение срока подключения, с момента обращения до момента подачи газа, с 500 дней до 135", - сообщил Кирилл Молодцов.

И.о. директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Министерства экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил о еще одном законопроекте, находящемся на согласовании в Правительстве РФ. Он будет направлен на расширение пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры. "Сегодня газораспределительные сети перегружены, и недостаток возможностей по присоединению к газопроводам ограничивает экономическое и социальное развитие регионов. Так, в Московской области из-за этого не реализуется порядка 50 инвестиционных проектов", - заявил Дмитрий Вахруков.

Минэкономразвития предлагает законодательно прописать механизмы, которые обязали бы собственника системы газоснабжения вести расширение пропускной способности инфраструктуры. Это потребует меньших капитальных затрат, чем строительство новой, но имеет большой потенциал расширения газопотребления в уже газифицированных регионах.

Заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Наталья Пронина рассказала о намерении службы внедрить в двух регионах – Тюменской области и Пермском крае – пилотные проекты по заключению так называемых регуляторных контрактов между ФАС, региональным тарифным органом и поставщиком газа, предполагающих другой подход к тарифообразованию на газ. ФАС полагает, что они дадут более прозрачную систему цен, возможности долгосрочного планирования и оптимизацию затрат на газификацию, при этом цена на газ для потребителя не меняется.

Новации, предлагаемые Минэкономразвития и ФАС, вызвали большой скепсис у заместителя Председателя правления ПАО "Газпром" Валерия Голубева. Он отметил, что в настоящее время "Газпром" фактически остаётся единственной организацией, занимающейся газификацией, и основным поставщиком природного газа для населения, несмотря на то, что его доля на внутреннем рынке газа за 10 лет снизилась со 100% до 45%, без собственного потребления. Проводя газификацию, компания решает поставленную перед ним государством социальную задачу, а экономически газификация является нерентабельной. Неудивительно, что независимые поставщики газа, поставляя газ промышленным потребителям на внутреннем рынке по коммерческим ценам, совершенно в ней не участвуют. При этом "Газпром" систематически сталкивается с неплатежами за газ. Валерий Голубев назвал низкую платежную дисциплину одной из серьезнейших проблем. "Сегодня неплатежи достигают 170 млрд. руб. Это сопоставимо с объемом инвестиций, вложенных в программы газификации с 2005 года. Получается парадоксальная ситуация: чем больше мы вкладываем в газификацию, чем больше потребителей подключаем, тем меньше денег получаем. Они заложены в инвестиционные программы, но реально они не будут получены. Мы вынуждены изыскивать другие источники для выполнения задач газификации, для поддержания надежности газоснабжения, ремонта и модернизации ЕСГ, и на этом фоне нас хотят еще к чему-то обязывать законодательно", заявил он. Также он согласился с мнением Павла Завального, что концептуально решить проблему повышения эффективности газификации невозможно без изменения самой модели цено- и тарифообразования на газ и его транспортировку в стране, создания благоприятной экономической среды для привлечения независимых производителей к газификации, но это – тема для отдельной дискуссии, которая ведется не один год.

При этом сегодня, несмотря на экономические сложности, совместная работа "Газпрома" и администраций субъектов Федерации, начатая в 2005 году, идет достаточно эффективно. С 2005 по 2016 год в нее было вложено порядка 295 млрд рублей, построено 2 046 газопроводов протяженностью более 28 000 км., газифицировано 5 060 котельных, 815 000 домовладений. Средний уровень газификации в России за это время вырос с 53,3% до 67,2%, в том числе в городах — с 60% до 70,9%, в сельской местности — с 34,8% до 57,1%. В 2017–2020 гг. планируется построить порядка 24 000 км газопроводов, создать условия для газификации в 3,5 тыс. населенных пунктов, что будет соответствовать 3 000 котельных и 700 000 домовладений. Если эти планы будут реализованы, темпы газификации увеличатся более чем в 2 раза.

Темами дискуссии на круглом столе стали также проблема износа газопроводов и поддержания технического состояния распределительных сетей на уровне, обеспечивающем безопасную и надежную поставку газа потребителям; проблемы бесхозяйных газопроводов, проблема обеспечения безопасности газопроводов и самовольных подключений к ним. Отдельный доклад был посвящен вопросам автономной газификации при помощи СПГ. Ее развитие является оправданным в ряде территорий, особенно, в изолированных районах, но при этом стоимость природного газа для потребителей будет значительно выше и сопоставима с газификацией с использованием СУГ.

В заключении Павел Завальный обратился к участникам круглого стола с просьбой как можно скорее предоставить максимально конкретные предложения в проект рекомендаций с тем, чтобы успеть внести часть предложений в заключение комитета к первому чтению законопроекта "О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации", посвященного стимулированию газификации, и в сам законопроект при подготовке его ко второму чтению.