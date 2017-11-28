Выставка "Металл-Экспо 2017"

В период с 14 по 17 ноября 2017 года заместитель коммерческого директора компании "Изолятор" Дмитрий Аббакумов посетил 23-ю Международную промышленную выставку "Металл-Экспо 2017" в Москве.

В выставке приняли участие 530 компаний из 35 стран мира. Экспозицию выставки, где был представлен широкий спектр производителей и поставщиков черных и цветных металлов, оборудования для металлургии и металлообработки, поставщиков сырья для металлургии и компаний из смежных с металлургией сфер деятельности, посетили около 28,5 тыс. специалистов из 60 стран мира и 320 российских городов.

Дмитрий Аббакумов подробно познакомился с экспозицией выставки и провел ряд сопутствующих деловых встреч с представителями компаний-партнеров, среди которых были:

коммерческий директор компании "Альфа-Металл" Ирина Борунова;

генеральный директор ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" Дмитрий Трищенко;

генеральный директор ООО "Точность" Леонид Антонов;

заместитель генерального директора по развитию и производству ООО "Точность" Андрей Брицко;

начальник отдела сбыта Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов Татьяна Кучина.

Все эти компании являются надежными поставщиками завода "Изолятор".

На встречах обсуждался ход выполнения действующих контрактов и намечались планы дальнейшего развития сотрудничества.

Благодарим организаторов выставки "Металл-Экспо 2017" за проведение мероприятия на самом высоком профессиональном уровне!