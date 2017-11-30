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Отраслевые новости: В мире

Денис Мантуров и Мяо Вэй обсудили промышленные проекты России и Китая

Денис Мантуров и Мяо Вэй обсудили промышленные проекты России и Китая

1 декабря 2017, 14:53
Рубрика: В мире
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Министр промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэй "сверили часы" по актуальным вопросам двустороннего промышленного сотрудничества.

Глава Минпромторга России подчеркнул, что российская сторона приветствует успехи Китая в рамках предпринимаемых мерах по модернизации экономики и поддерживает включение в приоритеты экономического развития "реформы предложения" в стальной, алюминиевой и ряде других отраслей промышленности. В этой связи, Министр предложил организовать многосторонний диалог в рамках G20 с участием ключевых производителей, в том числе, Китая, России и других стран, заинтересованных в обсуждении путей преодоления перепроизводства в алюминиевой и других отраслях промышленности.

"Предлагаем организовать российско-китайские консультации с участием профильных ведомств двух стран для выработки консолидированной позиции по данному вопросу и его совместного внесения в повестку дня предстоящего саммита G20 в Аргентине в 2018 году", - сказал Денис Мантуров.

Кроме того, на встрече шла речь о совместной работе по разработке перспективного гражданского тяжелого вертолета. Глава Минпромторга России отметил, что АО "Вертолеты России" и компания "Avicopter" продолжают работу по согласованию Генерального контракта.

В завершении встречи, Денис Мантуров подтвердил готовность принять участие в открытии первой Международной выставки China International Import Expo – 2018 в Шанхае, а также в открытии Международного авиакосмического салона и выставки аэропортового оборудования Air Show China в г. Чжухае.

Компания: Минпромторг РФ
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