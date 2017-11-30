Энергетики "Ставропольэнерго" провели внеплановые учения по восстановлению электроснабжения

В филиале МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" (входит в группу компаний "Россети") прошли внеплановые совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе с угрозой нарушения энергоснабжения потребителей с привлечением филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - Ставропольское ПМЭС, ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро", МУП "ЭСК" (Буденновск), АО "Ессентукская сетевая компания", АО "Горэлектросеть" (Кисловодск).

Руководил учениями генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.

Учения начались с экстренного совещания Штаба "Ставропольэнерго" по обеспечению надежного электроснабжения. По легенде 29 ноября на Ставрополье сильные порывы ветра и ледяной дождь привели к отключениям электросетевых объектов в ряде районов края. Из-за неблагоприятных погодных условий обесточенными в общей сложности остались более 10 тысяч жителей в девяти населенных пунктах. Располагая ограниченным количеством времени, члены Штаба оперативно оценили сложившуюся ситуацию и обсудили необходимые организационные меры.

Специалисты районных электрических сетей незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам, предварительно пройдя обязательный инструктаж по технике безопасности. Но резко ухудшившиеся погодные условия привели к новым массовым отключениям электросетевых объектов: без электроснабжения остались уже около 73 тысяч человек в 40 населенных пунктах.

В "Ставропольэнерго" был введен особый режим работы. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы 26 бригад, 52 человека, привлечено 26 единиц специализированной техники, в том числе "Мобильный САЦ" и ямобур МРК-750 филиала "ФСК ЕЭС" - Ставропольского ПМЭС. К местам массовых отключений электросетевого оборудования направлены мобильные бригады и резервные источники электроэнергии для организации аварийно-восстановительных работ и временных схем электроснабжения социально значимых объектов. Для обеспечения безопасности потребителей организовано взаимодействие энергетиков с региональными ведомствами, правоохранительными органами, службами МЧС. Для оказания помощи ставропольским энергетикам приведены в готовность силы и средства смежных филиалов МРСК Северного Кавказа.

Ход аварийно-восстановительных работ лично проконтролировал прибывший в Минераловодский район Юрий Зайцев. Он оценил ситуацию на месте и провел экстренное заседание Штаба в режиме видеоконференцсвязи. Руководители Штаба и главные инженеры электрических сетей "Ставропольэнерго" доложили оперативную обстановку и состояние проводимых работ.

В 16 часов восстановительные работы завершились. Все потребители запитаны по основной схеме электроснабжения. Во время мероприятий энергетики провели 27 плавок гололеда на воздушных линиях 110, 35 и 6/10 кВ, заменили поврежденные опоры линий электропередачи в Минераловодском и Благодарненском районах. Кроме того, мобильные бригады "Ставропольэнерго" были направлены в территориальные сетевые организации для оказания им помощи в проведении восстановительных работ. Следует сказать, что все эти действия осуществлялись в режиме реального времени.

- Энергетики "Ставропольэнерго" с поставленными задачами в рамках совместных учений успешно справились. Всех благодарю за хорошую качественную работу, - констатировал Юрий Зайцев, получив подробный доклад Игоря Демчака о завершении аварийно-восстановительных работ.

За время восстановления электроснабжения энергетики отработали вопросы мобилизации аварийно-восстановительных бригад, взаимодействия оперативно-диспетчерских служб компании с органами государственной власти и местного самоуправления, с территориальными подразделениями МЧС, МВД, ЕДДС Ставропольского края. О проведении учений Юрий Зайцев лично проинформировал председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе Николая Литюка.

- Подобные мероприятия позволяют добиться высокого уровня взаимодействия и, тем самым, повысить эффективность совместной работы при возникновении аварий на объектах энергетики. В рамках мероприятий мы еще раз отработали не только взаимодействие с региональными подразделениями МЧС, МВД, органами власти, в том числе муниципальными, которые напрямую взаимодействуют с населением во время чрезвычайных ситуаций, но и с территориальными сетевыми организациями, находящимися в зоне присутствия компании. Активное участие в проведении мероприятий приняла ФСК ЕЭС, с которой у нас выстроено четкое конструктивное взаимодействие. Таким образом, учения прошли, слажено, организовано и показали высокий уровень подготовки. Что еще раз подтверждает профессионализм, умение наших специалистов оперативно принимать решения и грамотно действовать в самых непредвиденных ситуациях, - прокомментировал итоги учений генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.

По словам крупнейшей в регионе Межрегиональной электросетевой компании, подобные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в подразделениях МРСК Северного Кавказа проводятся регулярно. Сейчас, в осенне-зимний период, когда вероятность наступления чрезвычайных ситуаций возрастает, совместные учения особенно актуальны.

- В момент серьезных ситуаций на счету каждая минута. Очень важна согласованность действий энергетиков, диспетчеров, спасателей и органов местного самоуправления. В сегодняшних учениях был задействован практически весь оперативно-диспетчерский персонал, бригады районных электрических сетей. Все вместе мы еще раз отработали механизм и навыки взаимодействия в чрезвычайной ситуации, - отметил руководитель Штаба, директор филиала МРСК Северного Кавказа - "Ставропольэнерго" Игорь Демчак.

Проведенные учения показали высокую степень готовности энергетиков к нестандартным погодным явлениям, ведь проходили они в ветреный морозный день, что еще раз доказало: профессия "энергетик" – одна из самых сложных и на самом деле героических.