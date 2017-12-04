Филиал "Тулэнерго" стал участником Гражданского форума "Безопасные дороги – безопасное детство"

Представители филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" рассказали о работе по предупреждению детского электротравматизма в ходе VI регионального Гражданского форума "Безопасные дороги – безопасное детство", организованного по инициативе молодежной общественной организации "Юные Инспектора Дорожного Движения".

В мероприятии приняли участие более 360 человек, в т.ч. депутаты Тульской областной Думы, представители Тульской Епархии, общественных организаций и предприятий, педагоги-организаторы, руководители центров образования, заместители директоров образовательных учреждений по безопасности, преподаватели курса "Основы безопасности жизнедеятельности", сотрудники центров дополнительного образования.

Приоритетной задачей форума стало обсуждение актуальных тем - профилактики травматизма несовершеннолетних жителей региона, обучения детей и подростков основам безопасного поведения в городе и на природе.

В рамках мероприятия начальник отдела по связям с общественностью филиала "Тулэнерго" Борис Шлипкин представил основные направления реализации долгосрочной комплексной программы по предупреждению детского электротравматизма.

В течение учебного года и в период каникул энергетики проводят открытые уроки по электробезопасности в образовательных учреждениях, а также во время общегородских акций при поддержке регионального министерства образования по специальной программе, с учетом возраста и особенностей восприятия. С начала года в таких уроках приняли участие более 13 тысяч школьников в возрасте от 7 до 16 лет.

Помимо проведения информационно-разъяснительных мероприятий, энергетики обеспечивают постоянный контроль работы электроустановок, расположенных вблизи дошкольных и школьных учреждений. Проводятся внеочередные дополнительные осмотры оборудования воздушных линий электропередачи, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций. Проверяется наличие специальных знаков безопасности и сигналов - "ревунов", предупреждающих об опасности поражения электрическим током, исправность ограждений, запирающих и заземляющих устройств.

Работа по профилактике детского электротравматизма в Тулэнерго будет продолжена в дальнейшем. Энергетики делают все возможное для того, чтобы предупредить подрастающее поколение об опасности электрического тока, обеспечить безопасность детей и подростков, сохранить их жизни и здоровье.

