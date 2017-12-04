МОЭСК усиливает борьбу с хищениями электроэнергии в Новой Москве

Энергетики филиалов ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") – "Новая Москва" и "Энергоучет" провели массовый рейд по проверке приборов учета у бытовых потребителей электрической энергии Троицкого административного округа. В результате обнаружено хищение электроэнергии на общую стоимость более 4 млн рублей.

В ходе рейда были проверены более полутысячи приборов учета. Выявлено четыре факта хищения электрической энергии, а именно потребления электроэнергии в отсутствии заключенного договора энергоснабжения. В отношении всех "бездоговорников" составлены акты о бездоговорном потреблении более 1 млн кВтч электрической энергии общей стоимостью свыше 4 млн рублей. Кроме того, выявлено четыре случая нарушения межповерочного интервала прибора учета, теперь объем электропотребления для невнимательных граждан будет рассчитан по нормативу, и существенно превысит объем фактического потребления.

Троицкий административный округ был выбран для проведения рейда не случайно. Здесь фиксируются высокие потери электрической энергии, существенно превышающие нормативные.

Среди населенных пунктов с большими энергопотерями - деревни Бунчиха, Климовка, Кузовлево, Лопатино, Петрово, Тетеринки Роговского поселения, деревня Ознобишино в Щаповском поселении, а также ряд деревень в Вороновском, Кленовском, Краснопахорском, Михайлово-Ярцевском поселениях, всего 15 населенных пунктов. А если потери электроэнергии в деревне высокие – значит, кто-то нечестно ее потребляет.

Для усиления борьбы с несанкционированным электропотреблением в рейде участвовали сотрудники всех служб филиала "Новая Москва", а не только производственный персонал Троицкого и Новомосковского районов электрических сетей. Чтобы снизить потери в электросетях и обеспечить надежное электроснабжение потребителей в зимний период, подобные рейды будут проводиться в Новой Москве ежемесячно.

Энергетики напоминают: передавать показания приборов учета электрической энергии и оплачивать счета необходимо ежемесячно, даже, если в зимний период в доме никто не живет, и электропотребления нет. Передать показания электросчетчика и произвести оплату без комиссии можно, не выходя из дома в личном кабинете клиента "Мосэнергосбыта" или с помощью мобильного приложения ежемесячно, с 15-го по 26-е число. Кроме того, в тот же период работает специальная телефонная линия 8-800-55-000-55, предназначенная для передачи показаний электросчетчиков в круглосуточном режиме. За задолженность более двух месяцев грозит отключение электроснабжения!

А если вам стало известно о несанкционированном электропотреблении или сосед хвалится, что платит за электроэнергию в разы меньше, чем ранее, после замены прибора учета, сообщите об этом на горячую линию ПАО "МОЭСК" по тел. 8 (499) 951-06-49.