Устройство продлевает срок службы аккумулятора электрокара на 50%

Инженеры из Университета Вандербильта (США) запатентовали устройство, которое управляет модулями в аккумуляторе электромобиля и позволяет батарее проработать в среднем на 50% дольше. "Нам известно, что некоторые элементы „выдыхаются“ быстрее других. Из-за них остальные начинают работают менее эффективно", — объяснил проблему один из авторов исследования Тим Поттейгер.

Созданная учеными технология регулирует работу аккумуляторов так, чтобы они разряжались одновременно. Для этого каждый аккумулятор в блоке инженеры оснастили специальным контроллером. Устройство отслеживает работу компонентов батареи и проводит их активацию или деактивацию в зависимости от того, как они повлияют на остальные модули.

В ходе экспериментов ученые использовали литий-ионный аккумулятор Tesla. Однако метод подойдет и для других автомобилей. Система не только продлевает срок работы аккумуляторов, но и дает более точную оценку его уровня заряда. Как пишет Science Daily, зачастую встроенные датчики автомобиля перестраховываются и показывают, что батарея села, когда по факту осталось еще около 10% заряда. Прибор, созданный американскими инженерами, подключается к ПО автомобиля и передает более точные данные об оставшемся запасе хода.

Как отметил Поттейгер, первое время ожидать повышение срока работы батареи на 50% не стоит, но по мере старения аккумулятора его срок службы действительно будет выше за счет использования устройства. Ученые уже работают с Центром переноса технологий и коммерциализации Университета Вандербильта и планирует вывести разработку на рынок.

Источник: Хайтек