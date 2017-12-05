"Архэнерго" повышает надежность подстанций

Специалисты филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") установили современные микропроцессорные дуговые защиты на подстанциях. Проведенные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения потребителей Архангельской области и снизить риск повреждения оборудования при коротких замыканиях.
Как пояснили в службе релейной защиты и автоматики "Архэнерго", защита от дуговых коротких замыканий в комплектных распредустройствах 6-35 кВ предназначена для быстрой локализации поврежденного участка, где возникла электрическая дуга, путем снятия напряжения. К примеру, стенка отсека ячейки толщиной 2 мм при токе короткого замыкания 3 кА в результате возникшей дуги прогорает за 0,2 секунды. И чем быстрее будет нейтрализовано короткое замыкание, тем меньше будет повреждено оборудование ячеек, отвечающее за бесперебойную подачу электроэнергии потребителям.
Дуговые защиты были установлены на подстанции №7, ПС "Жаровиха" в Архангельске, ПС №10 (порт "Экономия"), ПС №102 г. Мирный и ПС "Малошуйка" в Плесецком районе.
Оснащение ключевых центров питания энергосистемы региона новейшим оборудованием проводилось в рамках инвестиционной программы филиала "Архэнерго". В настоящее время в Архангельской области современными дуговыми защитами оснащены уже 58 подстанций.