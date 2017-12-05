Энергетики МОЭСК завершили первый этап реконструкции подстанции "Истомкино" в Ногинске

В рамках инвестиционной программы ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети") энергетики восточного филиала компании завершили первый этап реконструкции подстанции (ПС) "Истомкино" 110 кВ в подмосковном Ногинске.

Подстанция, построенная в 1929 году, обеспечивает электроэнергией около 25 тыс. жителей г. Ногинска (примерно треть всего населения города), 48 социально значимых объектов, а также такие крупные предприятия и организации, как МосОблСпас, Ростелеком, Мострансавто, Нефтосервис Ногинская швейная фабрика, Ногинский хладокомбинат, Ногинскмежрайгаз, Ногинское лесоторговое предприятие и др.

В условиях непрерывного развития бизнеса, активной жилой застройки в Ногинске реконструкция питающего центра стала необходимостью.

Проектом модернизации ПС "Истомкино" предусмотрено увеличение ее мощности в два раза. Запланирована замена силовых трансформаторов, строительство нового закрытого распределительного устройства 6 кВ и открытого распредустройства 110 кВ.

В настоящее время выполнен первый этап работ по реконструкции питающего центра. Энергетики Восточных электрических сетей произвели замену силового трансформатора мощностью 20 МВА на новый трансформатор 40 МВА и ввели его в работу.

Как подчеркнул первый заместитель главного инженера восточного филиала ПАО "МОЭСК" Игорь Александров, увеличение мощности ПС "Истомкино" позволит успешно реализовать мероприятия программы снижения потерь электроэнергии и значительно увеличить надёжность электроснабжения потребителей г. Ногинска как одного из динамично развивающихся городов восточного Подмосковья.