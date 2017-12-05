Энергетики выявили случаи энерговоровства в усть-лабинском энергорайоне на сумму более 1 млн рублей

Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Усть-Лабинские электрические сети (группа "Россети") подвел итоги по борьбе с безучетным и бездоговорным потреблением электроэнергии в ноябре 2017 года. За месяц было выявлено 20 фактов безучетного потребления электроэнергии на сумму 1,1 млн руб., что эквивалентно 382 тыс. кВт∙ч. Нарушителям предстоит возместить ущерб и заплатить штраф.

Правонарушители пытаются находить всевозможные способы, позволяющие подключаться к линиям электропередачи, минуя приборы учета. Они забывают, что несанкционированное потребление электроэнергии является хищением и преследуется по закону. По всем выявленным фактам проводится проверка.

Проблема хищений электроэнергии беспокоит не только энергетиков, недополучающих миллионы рублей за свои услуги, но и население. Нередко сознательные граждане сами звонят и сообщают информацию о нарушителях, незаконном подключении к линиям электропередачи, умышленном повреждении приборов учета, применении самодельных обогревающих устройств.

– Украденные киловатт-часы – деньги, которые могли бы быть направлены на ремонт и модернизацию электросетевого хозяйства, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов. – А энерговорам нужно помнить, что грядущие штрафы в разы дороже, чем законная оплата электроэнергии. К тому же в некоторых случаях может наступить и уголовная ответственность.

Согласно статье 7.19. "Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях № от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 30.12.2015), самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей (в ред. Федерального закона от 03.11.2015 N 307-ФЗ).

Согласно статье 165 "Уголовного Кодекса Российской Федерации", причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенного в крупном размере, наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Кроме того, самовольное подключение к электрическим сетям и вмешательство в работу приборов учета не только негативно влияют на качество электроснабжения, но и могут представлять собой прямую угрозу жизни и здоровью людей. Телефон "горячей линии" Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Звонок по России бесплатный.