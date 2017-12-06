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Отраслевые новости: В мире

Rio Tinto хочет построить "умный" рудник

Rio Tinto хочет построить умный рудник

6 декабря 2017, 17:56
Рубрика: В мире
Метки: Rio Tinto

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Австралийская горнодобывающая корпорация Rio Tinto сообщила, что в 2018 г. вынесет на рассмотрения правления проект строительства "умного" железорудного ГОКа, в котором будут широко использоваться новейшие технологии автоматизации, включая добычу руды с помощью промышленных роботов, беспилотные самосвалы и поезда.

По словам генерального директора железорудного подразделения Rio Tinto Криса Сэлисбери, цель проекта как раз и заключается в том, чтобы адаптировать все эти технологии в рамках одного предприятия.

Сам проект стоимостью $2,2 млрд. предусматривает освоение железорудного месторождения Koodaideri в районе Пилбара в штате Западная Австралия. Производственная мощность предприятия, которое должно вступить в строй в 2021 г., оценивается в 40 млн. т высококачественной руды в год с возможным расширением до 70 млн. т.

В середине текущего года Rio Tinto уже запустила свой первый беспилотный поезд на участке длиной немногим менее 100 км. Но интегрированные решения по автоматической добычи и транспортировке железной руды ни сама компания, ни кто-либо другой пока не реализовывала.

Источник: ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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