Специалисты Воткинской ГЭС победили в конкурсе профессионального мастерства сметчиков России

Работники службы нормирования и сметных расчетов производственной деятельности филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС"* Галина Чепкасова и Вера Молькова стали победителями I Всероссийского конкурса "Лучший по профессии в области ценообразования и сметного нормирования в сфере градостроительной деятельности".

Начальник службы – Галина Чепкасова – одержала победу в номинации "Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости проектных работ", специалист службы Вера Молькова заняла первое место в номинации "Лучший специалист по направлению – расчет сметной стоимости инженерных изысканий при проектировании и строительстве".

Конкурс проводился под эгидой Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В нем приняли участие более двухсот семидесяти специалистов со всей страны. На первом этапе участники продемонстрировали свои профессиональные знания, ответив на конкурсные вопросы в форме заочного тестирования. Во время второго этапа, который состоялся в г. Москве, конкурсная комиссия провела устное собеседование по итогам тестирования и определила победителей.

– Из 39 человек, прошедших во второй тур конкурса, было 7 сотрудников нашей службы, – отметила Галина Чепкасова. Это говорит о высокой квалификации наших специалистов, их умении применять свои теоретические знания на практике. Конкурс был организован на высоком уровне, и он позволил объективно оценить уровень нашего мастерства.

В службе нормирования и сметных расчетов производственной деятельности филиала ПАО "РусГидро"-"Воткинская ГЭС" работают 11 человек. Специалисты службы выполняют экспертизу сметной документации, дают консультации и разъяснения по вопросам сметного ценообразования, принимают участие в согласовании нормативных документов компании "РусГидро".