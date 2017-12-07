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Отраслевые новости: Энергетика

Энергетики Пермской сетевой компании обеспечат высокое качество горячего водоснабжения трех детских садов в Перми

Энергетики Пермской сетевой компании обеспечат высокое качество горячего водоснабжения трех детских садов в Перми

7 декабря 2017, 16:10
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Специалисты Пермской сетевой компании и Пермского филиала "Т Плюс" ведут реконструкцию участка тепловой сети от центрального теплового пункта №35 (ЦТП-35) в Мотовилихинском районе Перми. От данного теплосетевого объекта запитан ряд объектов в микрорайоне Рабочий поселок – 9 жилых многоквартирных дома и 3 учреждения дошкольного образования. Теплопроводы на данном участке имели высокий уровень износа, что негативно отражалось на качестве горячего водоснабжения.

Энергетики начали проводить замену подающего и обратного теплопровода горячего водоснабжения общей длиной 140 метров. При реконструкции применяются современные полипропиленовые трубы, не подверженные коррозии и устойчивые к температурным перепадам. В результате на этом участке снизится отложение солей внутри сети, вырастет пропускная способность теплоносителя. Это позволит существенно повысить надежность и обеспечить бесперебойность услуги горячего водоснабжения.

Принятые меры позволят уже в отопительном сезоне 2017-2018 годов стабильно обеспечить горячей водой три детских сада – по ул. Инженерная, 3 (№ 77) и 4 (№ 373), ул. А. Чехова, 16 (№ 387), и жилые дома по ул. Ким 17, 19, 43, 45, 47, ул. Хрустальная, 28, 30, 32, ул. А. Чехова, 14, по которым ранее поступали жалобы по качеству ГВС.

Теплоэнергетикам важно реагировать на запросы населения и повышать уровень теплового комфорта пермяков, считает технический директор – главный инженер ООО "Пермская сетевая компания" Максим Рябенко: "Данный объект был включен в план ремонтной кампании следующего года. Учитывая большое количество обращений жителей, было принято решение сработать на опережение, и обеспечить высокое качество коммунальной услуги уже в отопительном сезоне 2017-2018 годов".

Компания: ПАО "Т Плюс"
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