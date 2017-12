Fingrid начинает процесс публичных обсуждений новой модели балансирования в скандинавской синхронной зоне

В конце ноября 2017 г. системный оператор Финляндии (Fingrid) запустил процесс публичных обсуждений проекта новой модели балансирования энергосистем в скандинавской синхронной зоне, предложенной системными операторами Норвегии (Statnett), Швеции (Svenska kraftnät) и Дании (Energinet). Публичные обсуждения проекта завершатся 4 января 2018 г. Одновременно начали публичные обсуждения предлагаемой ими модели балансирования системные операторы Норвегии, Швеции и Дании.

В соответствии с Регламентом Еврокомиссии № 2017/1485 "Об утверждении правил по управлению и функционированию энергосистем" (Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a guideline on electricity transmission system operation) системные операторы каждой синхронной зоны энергосистем- членов ЕС должны подготовить совместные предложения по поддержанию энергобаланса в своей синхронной зоне и передать их на утверждение регулирующим органам до 14 января 2018 г.

Ранее системные операторы Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии не смогли достигнуть консенсуса по новой модели балансирования энергосистем. Fingrid считает целесообразным принять за основу действующую структуру обеспечения энергобаланса и урегулирования дисбалансов, основанную на интеграции действий по обеспечению энергобаланса всех системных операторов синхронной зоны, которая, как считают в компании, предоставляет хорошие возможности для развития электроэнергетического рынка в режиме реального времени.

Новая модель, предлагаемая Statnett, Svenska kraftnät и Energinet предусматривает формирование в скандинавской синхронной зоне блока регулирования частоты и перетоков мощности (Load Frequency Control, LFC block), при этом ведущая роль в обеспечении энергобаланса и урегулирования дисбалансов для всей синхронной зоны отводится Statnett и Svenska kraftnät.

По результатам проведенных публичных обсуждений Fingrid до 14 января 2018 г. подготовит и направит финляндскому национальному регулятору в энергетике Energiavirasto (Energy Authority) и Агентству по сотрудничеству регуляторов в энергетике ЕС (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER) письмо-обоснование по предлагаемой им модели балансирования.

Fingrid также объявил о поддержке недавнего решения министров энергетики Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии о создании Скандинавского энергетического форума (Nordic Energy Forum, NEF). По мнению компании, на заседании NEF, которое планируется провести весной 2018 г., можно было бы обсудить вопрос разработки новой модели сотрудничества системных операторов Скандинавии при балансировании энергосистем.

По мнению Fingrid, разработка новой модели балансирования должна осуществляться открыто, в сотрудничестве с другими системными операторами, а также с операторами рынка и другими заинтересованными сторонами, и Скандинавский энергетический форум предоставляет отличную площадку для дискуссий и формирования предложений по разработке новой модели.