Минэнерго России приняло участие в заседании экспертного совета по реализации Национальной технологической инициативы при Комитете Государственной Думы по экономической политике

В Государственной Думе Федерального собрания Российской Федерации состоялось первое заседание Экспертного совета по реализации Национальной Технологической инициативы (НТИ) при Комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству под председательством депутата Государственной Думы, заместителя Председателя Комитета Дениса Кравченко. Рабочую группу "Энерджинет" НТИ на заседании представлял директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России, заместитель соруководителя рабочей группы Алексей Кулапин.

В дискуссии о путях реализации НТИ и перспективах актуализации законодательства также приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, руководитель направления "Молодые профессионалы" АСИ Дмитрий Песков, генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко, члены рабочих групп НТИ, депутаты Государственной Думы, представители федеральных министерств и ведомств, научного и экспертного сообщества.

Экспертный совет создан с целью законодательного обеспечения реализации НТИ – программы мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России, частью которой является и "Энерджинет".

В своем выступлении Алексей Кулапин отметил, что в настоящее время современные инновационные технологии имеют первостепенное значение в формировании "будущего" мировой энергетики и, в том числе, электроэнергетики. Уже сегодня во всем мире развиваются технологии накопителей электроэнергии, "умных сетей" и распределенной генерации на основе возобновляемых источников энергии.

Глобальные тренды актуальны и для России. "Стратегически важно обеспечить участие и лидерство нашей страны в формировании технологического базиса для рынков "электроэнергетики будущего", – подчеркнул Алексей Кулапин.

Для решения этой задачи при участии Минэнерго России была разработана и реализуется "дорожная карта" "Энерджинет" НТИ. В ее рамках отобраны проекты, имеющие значительный технологический потенциал. Первым одобренным из них стал проект "Цифровой РЭС – Янтарьэнерго". Решения по комплексной автоматизации сетей, представленные в проекте, должны существенно, до 50%, уменьшить потери в сетях, а также обеспечить снижение затрат на их эксплуатацию.

Ещё ряд проектов находится в высокой степени готовности. Среди них – проект "Цифровая подстанция" (ЦПС), в рамках которого будет создан комплексный продукт ЦПС, учитывающий различные варианты архитектуры построения на базе взаимозаменяемых программных и аппаратных компонентов отечественного производства.

На развитие "умной" электроэнергетики направлен проект создания твёрдотельной аккумулирующей электростанции (ТАЭС), который позволит уменьшить резервы мощности, равномерно распределить загрузку электростанций по времени суток и временам года, в конечном итоге – уменьшить стоимость электроэнергии для потребителей.

Эти и другие инновационные проекты в рамках "Энерджинет" повлияют на формирование "новой энергетики" в перспективе ближайших лет: первые результаты реализации "дорожной карты" намечены на 2018 год.

В заключение Алексей Кулапин особо подчеркнул, что с учетом новых технологических тенденций в обозримом будущем неизбежно появление новых типов рынков и их участников, в том числе активных потребителей. При этом уже решаемые сегодня задачи по интеллектуализации электроэнергетики, обновлению основных фондов не менее важны и должны быть увязаны со стратегическим видением будущего отрасли. "В этом контексте задача по изменению нормативного правового регулирования области остро стоит и перед нами, и перед экспертным сообществом", – заявил он.