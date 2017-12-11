Кубаньэнерго устанавливает на ЛЭП современные противоаварийные индикаторы

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (группа "Россети") выполнили установку современных индикаторов повреждения (ИПВЛ) на линии электропередачи классом напряжения 35 кВ в Брюховецком районе.

Оборудование предназначено для оперативного определения участка воздушной линии, на котором произошло короткое или однофазное замыкание. Индикаторы, установленные непосредственно на электрическом проводе, фиксируют путь прохождения тока и активируют светодиодную индикацию (подают световой сигнал), сигнализируя об аварийном участке.

Современные приборы наиболее точно указывают на места повреждений воздушных линий, тем самым сокращая время на восстановление электроснабжения.

Индикаторы видны и днем, и в темное время суток, что позволяет сократить время поиска аварийного участка, значительно облегчая работу специалистам.

Подобное оборудование внедряется также в других филиалах Кубаньэнерго.