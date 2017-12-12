 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом

12 декабря 2017, 16:57
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

337 просмотров

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации совместных энергетических проектов.

Владимир Путин отметил поступательное развитие проекта первой в Турции атомной электростанции "Аккую".

По словам Президента России, по графику идёт сооружение газопровода "Турецкий поток", предусматривается прокладка по дну Чёрного моря двух веток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров каждая. "Воплощение в жизнь этого проекта, безусловно, будет укреплять энергобезопасность Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны", - сказал Президент России.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!