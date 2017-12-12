Встречай весну с нами
12 декабря 2017, 16:57
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего ход реализации совместных энергетических проектов.
Владимир Путин отметил поступательное развитие проекта первой в Турции атомной электростанции "Аккую".
По словам Президента России, по графику идёт сооружение газопровода "Турецкий поток", предусматривается прокладка по дну Чёрного моря двух веток мощностью 15,75 миллиарда кубических метров каждая. "Воплощение в жизнь этого проекта, безусловно, будет укреплять энергобезопасность Турции, диверсифицирует поставки российского газа в другие страны", - сказал Президент России.