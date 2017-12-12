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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики модернизировали крупный питающий центр Армавира

Энергетики модернизировали крупный питающий центр Армавира

12 декабря 2017, 17:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Специалисты Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" установили новейшее элегазовое оборудование на подстанции "Речная" мощностью 66 МВА.

Новое оборудование успешно прошло высоковольтные испытания и поставлено под напряжение. В отличие от масляных выключателей элегазовые аналоги более безопасны, экологичны, просты в обслуживании и надежны в эксплуатации.

– Модернизация подстанции повысит надежность линии "Сенгилеевская – Забайкаловская – Речная – Армавирская ТЭЦ" и улучшит качество энергоснабжения Армавира, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Подстанция 110 кВ "Речная" является ключевым источником электроэнергии для более чем 40 тысяч горожан и 15 социальных объектов, среди которых городские водонапорные сооружения, объекты здравоохранения, связи и др.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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