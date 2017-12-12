Энергетики модернизировали крупный питающий центр Армавира

Специалисты Армавирского филиала ПАО "Кубаньэнерго" установили новейшее элегазовое оборудование на подстанции "Речная" мощностью 66 МВА.

Новое оборудование успешно прошло высоковольтные испытания и поставлено под напряжение. В отличие от масляных выключателей элегазовые аналоги более безопасны, экологичны, просты в обслуживании и надежны в эксплуатации.

– Модернизация подстанции повысит надежность линии "Сенгилеевская – Забайкаловская – Речная – Армавирская ТЭЦ" и улучшит качество энергоснабжения Армавира, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Подстанция 110 кВ "Речная" является ключевым источником электроэнергии для более чем 40 тысяч горожан и 15 социальных объектов, среди которых городские водонапорные сооружения, объекты здравоохранения, связи и др.