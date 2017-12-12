Европейские энергокомпании станут углеродно-нейтральными к 2050 году

К 2050 году стать углеродно-нейтральными обещает более 3000 энергоснабжающих компаний из 26 стран ЕС. Для этого компании будут инвестировать в чистую энергетику и системы распределения электроэнергии. Ранее европейские предприятия обязались прекратить инвестиции в строительство новых угольных электростанций.

К середине столетия европейские энергоснабжающие компании станут углеродно-нейтральными. Об этом решении сообщила организация Eurelectric, которая представляет 3500 энергетических предприятий. Нейтральность достигается за счет углеродной компенсации, то есть любое количество произведенных выбросов CO2 нужно компенсировать экологичными мерами, например, инвестициями в чистую энергетику или покупкой углеродных кредитов.

Европейские предприятия как раз пойдут по такому пути. Они будут инвестировать в чистую энергетику, развивать и внедрять умные системы распределения электричества, а также переходить на экологически чистый транспорт и "зеленые" системы отопления и кондиционирования.

Как и большинство подобных обязательств, планы Eurelectric не имеют юридической силы. В своем заявлении организация пишет, что сделать энергоснабжающие углеродно-нейтральными необходимо, чтобы соблюсти условия Парижского соглашения. Напомним, что соглашение поддержало почти 100 государств. Они обязались не допустить рост среднемировой температуры более чем на 2 °C до конца столетия.

Кроме риска климатических изменений, на решение Eurelectric также повлияли развитие технологий и необходимость модернизации инфраструктуры.

Переход на "прогрессивную электрификацию" обусловлен и экономическими причинам. "Мы готовы инвестировать в инновации и создавать новые бизнес-модели, чтобы электроэнергия по-прежнему сохраняла свою ценность и через несколько десятилетий", — цитирует Clean Energy News вице-президента Eurelectric Алистера Филипс-Дэвиса.

Eurelectric также призвала правительство и инвесторов поддерживать переход на чистую энергетику так, чтобы это было выгодно всем, в том числе странам, которые зависят от угольной промышленности.

В апреле та же группа европейских энергоснабжающих предприятий пообещала прекратить инвестиции в строительство новых угольных электростанций.

По мнению экспертов, у угля в Евросоюзе уже нет будущего. К 2030 году от угольных электростанций откажется как минимум 20 стран, половина из которых входит в состав ЕС. Добычу угля прекращают даже горнорудные предприятия, например, Rio Tinto.

Источник: Хайтек