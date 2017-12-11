"Ленэнерго" обеспечило мощность для строительства нового делового комплекса в Петербурге

Встречай весну с нами
12 декабря 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 600 кВт мощности для строительства делового комплекса "Морская резиденция" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Свердловская".
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты оборудовали комплектную трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили кабельные линии 10 кВ.
Деловой комплекс "Морская резиденция" – современный бизнес-кластер с обширной сопутствующей инфраструктурой: ресторанами, магазинами, яхт-клубом. Визуально объект будет состоять из двух корпусов с единым подземным этажом.