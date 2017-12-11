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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность для строительства нового делового комплекса в Петербурге

Ленэнерго обеспечило мощность для строительства нового делового комплекса в Петербурге

12 декабря 2017, 15:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило более 600 кВт мощности для строительства делового комплекса "Морская резиденция" в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Свердловская".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты оборудовали комплектную трансформаторную подстанцию 10 кВ и проложили кабельные линии 10 кВ.

Деловой комплекс "Морская резиденция" – современный бизнес-кластер с обширной сопутствующей инфраструктурой: ресторанами, магазинами, яхт-клубом. Визуально объект будет состоять из двух корпусов с единым подземным этажом.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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