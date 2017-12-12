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Отраслевые новости: Россия

В корпорации развития Крыма оценили проект новой железной дороги

В корпорации развития Крыма оценили проект новой железной дороги

12 декабря 2017, 12:42
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014, ИНВЕСТИЦИИ

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Строительство новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю является хотя и затратным, но логичным проектом, который, в том числе, обеспечит более быструю доставку туристов к местам отдыха, заявил глава корпорации развития республики Олег Морозов.

Ранее сообщалось, что проектом концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой, предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида". По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь – Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей. Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин заявлял, что данный проект нерентабелен, так как потребует дополнительных финансовых затрат на придорожную инфраструктуру.

"Проект поддерживаю. Очень перспективная история. Да, он затратный, но логичен", — сказал Морозов в интервью РИА Новости.

По его словам, существующая схема железной дороги Керчь – Джанкой – Симферополь – Севастополь делает крюк, поэтому напрашивается спрямление этого пути, в том числе, для экономии времени.

"На действующей железной дороге необходимо переходить в Джанкое с тепловой на электрическую тягу и наоборот. Поэтому новое полотно обеспечит более быструю доставку, в том числе, туристов к местам отдыха", — подчеркнул Морозов.

По его словам, если дорога будет электрифицирована, то из Краснодарского края можно запустить скоростное движение поездов, тем самым разгрузив дорожно-транспортные сети.

Источник: РИА Новости

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