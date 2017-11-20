"МОЭК": новые правила подключения к теплосетям повысят оперативность техприсоединения

ПАО "МОЭК" готов к взаимодействию с клиентами по вопросам подключения к тепловым сетям в соответствии с вступившими в силу 12 декабря 2017 года изменениями в Правила подключения к системам теплоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 №1089 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части оптимизации порядка подключения к системам теплоснабжения" вносятся изменения в способы подачи заявок на подключение, а также сокращаются сроки нормативных процедур по рассмотрению заявок и подготовки документов для осуществления подключения к системам теплоснабжения.

В частности, согласно новым требованиям исполнителям — теплоснабжающим и теплосетевым организациям предписывается принимать заявки как на бумажном носителе, так и в электронной форме. При этом в случае неполного предоставления документов, исполнитель обязан в течение 3 рабочих дней (ранее — 6 рабочих дней) направить заявителю уведомление о предоставлении недостающих документов, на что, согласно нововведениям, заявителю отводится 20 рабочих дней вместо предусмотренных ранее 3 месяцев.

Также, в соответствии с Постановлением, сокращаются сроки всех основных процедур, что положительно скажется на оперативности рассмотрения заявок на присоединение.

"Мы заинтересованы в выстраивании максимально простой процедуры прохождения всех этапов оформления документов, необходимых для техприсоединения и готовы к нововведениям, в том числе к существенному сокращению сроков рассмотрения заявки, выдачи договоров о подключении и т.д. В частности, на сайте ООО „ЦТП МОЭК“ реализован сервис личного кабинета, с помощью которого потребители могут направить в электронном виде запросы на выдачу технических условий и договора для подключения к системам теплоснабжения", — сообщил Заместитель управляющего директора — директор по технологическим присоединениям ПАО "МОЭК" Сергей Ерашов.