Цены на цветные металлы продолжают падать

Цены на цветные металлы на мировом рынке продолжают падать. За последние пять дней они снизились на 3–4,5% и вернулись к минимумам с августа — октября текущего года. Инвесторы сократили позиции в металлах из-за опасений относительно спроса со стороны китайской экономики и на фоне сильного роста курса доллара. Однако после резкого снижения возможно восстановление цены при условии, что Федеральная резервная система США не ужесточит риторику, считают аналитики.

Вчера стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) вплотную приблизилась к уровню $2 тыс. за тонну — минимальному с 8 августа. По данным агентства Reuters, стоимость трехмесячного фьючерса на поставку алюминия опускалась до уровня $2006, потеряв за неделю 3,3%. Локальные минимумы обновляют цены и на другие цветные металлы. Стоимость никеля опустилась за тот же период на 4,5%, до $10,9 тыс. за тонну — минимум с 9 октября. Медь подешевела на 3,2%, до $6,6 тыс. за тонну — минимальной отметки с 5 октября текущего года.

Основной причиной снижения цен на металлы стали опасения относительно спроса со стороны Китая. В начале месяца Шанхайская фьючерсная биржа сообщила о том, что запасы алюминия на ней увеличились до исторического максимума. "Для промышленных металлов статистика из Китая очень важна, поскольку эта страна крупнейший потребитель",— отмечает начальник аналитического управления "Ингосстрах-инвестиции" Евгений Воробьев. По словам директора по инвестициям April Capital Дмитрия Скворцова, в расчете на высокое потребление металлов в Китае инвесторы подняли цены на 15–30%, в том числе и за счет увеличения спекулятивных позиций. "На прошлой неделе появились разговоры, что китайские трейдеры активно сокращают позиции в металлах. Это было расценено рынком как признак того, что китайский спрос будет в конце года ниже, чем заложено в цены. В результате мы увидели резкое снижение цен на металлы",— отмечает господин Скворцов.

Дополнительное давление на рынок цветных металлов оказало укрепление доллара США, произошедшее на прошлой неделе. По итогам пятничных торгов индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) достиг 94 пунктов, что на 1,3% выше закрытия предшествующей недели. К европейской валюте доллар США укрепился на 1,5%, до $1,176 за евро. "После активного потока новостей из США, когда шло обсуждение налоговой реформы, после чего законопроект был отправлен в Сенат, американская валюта и доходности казначейских облигаций росли, оказав давление на стоимости сырьевых активов",— отмечает аналитик "Альфа-капитала" Дарья Желаннова.

Впрочем, участники рынка сомневаются, что текущее снижение цен на металлы затянется надолго. "После произошедшей коррекции интерес к металлам восстанавливается, тем более что последняя статистика из Китая оказалась лучше ожиданий",— отмечает Дмитрий Скворцов. На текущей неделе инвесторы будут внимательно следить за итогами заседания ФРС США, на котором ожидается повышение ставки. Ее подъем на 0,25% уже фактически заложен в цены, поэтому фактором влияния на рынок будут скорее комментарии комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. "Если тон заявлений будет отличаться от ожиданий рынка, например, будет излишне мягким, то ответной реакцией будет рост цен. Если же ФРС продемонстрирует намерения проводить достаточно агрессивную монетарную политику, чего и ждет рынок, то цены начнут падать",— отмечает Дарья Желаннова.

Источник: Коммерсант