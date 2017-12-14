Эволюция материалов неизбежна и бесконечна. Интервью с Романом Андрюшиным

Месяц назад, в ноябре 2017 года, Министр энергетики РФ подписал приказ, разрешающий использование в жилых домах и постройках кабель и провод с токопроводящей жилой из инновационных алюминиевых сплавов производства ОК «РУСАЛ». Это событие послужило стартом для многочисленных дискуссий и стремительной смены парадигмы развития кабельной промышленности в России. Несмотря на то, что многие производители КПП уже успели начать разработку новых решений для электроэнергетики с использованием алюминиевых сплавов, а многие другие включили в свои ближайшие планы — среди них, как и среди большинства участников рынка, превалирует скептическое отношение к новому витку в истории нашей промышленности. Будь то по экономическим соображениям, по врожденному недоверию или по простому незнанию всех тонкостей и деталей.

Это событие является ключевым и, в определенной степени, поворотным для рынка кабельной продукции. В ближайшее время применение алюминиевых сплавов будет только набирать обороты, а использование КПП на их основе распространится на большинство секторов промышленности.

Чтобы узнать как можно лучше о всех деталях этой истории, а также поговорить о планах на будущее, о новых начинаниях и стремлениях, представители портала RusCable.Ru отправились в штаб-квартиру ОК «РУСАЛ». Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» пообщался и взял интервью у ведущих представителей компании: Романа Андрюшина, директора по сбыту в России и странах СНГ, и Ильи Куликова, руководителя группы проектов по развитию потребления в энергетике и кабельной промышленности.

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