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Отраслевые новости: Россия

"Ростех" доволен решением суда по спору с Siemens

Ростех доволен решением суда по спору с Siemens

14 декабря 2017, 17:53
Рубрика: Россия
Метки: Siemens, СУД, ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ

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"Ростех" удовлетворен решением суда по спору с Siemens, считает его разумным и справедливым, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Мы ждем мотивировочной части решения. Когда она появится, можно будет делать окончательные выводы. Но в целом мы удовлетворены вынесенным решением, считаем, что оно соответствует требованиям разумности и справедливости", — прокомментировали в "Ростехе".

Ранее в четверг арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур "Ростеха" по поставкам турбин немецкого концерна для строящихся в Крыму теплоэлектростанций.

Siemens в иске к структурам "Ростеха" — ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) и ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) — требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в Крым.

Во встречном иске ООО ТПЭ и ОАО ТПЭ требовали признать недействительными три пункта контракта между СТГТ и ОАО ТПЭ. Оспариваемые пункты, как пояснял представитель Siemens, предусматривают право СТГТ отказаться от исполнения контракта, если это грозит нарушением санкций ЕС на поставку энергооборудования для Крыма, а также содержат обязательство покупателя не размещать турбины в Крыму и устанавливают конечным местом поставки Таманский полуостров.

Источник: РИА Новости

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