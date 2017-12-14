PJM подготовил предложения по усовершенствованию ценообразования

Независимый системный оператор ряда штатов Восточного побережья США PJM Interconnection опубликовал официальные предложения (Proposed Enhancements to Energy Price Formation) по изменению механизма ценообразования на оптовых рынках, позволяющие так называемым "негибким ресурсам", находящимся в управлении PJM, при определенных условиях участвовать в формировании базовой маржинальной цены (locational marginal price, LMP) на поставляемую ими электроэнергию.

К "негибким ресурсам" (inflexible resources, inflexible units) относятся объекты генерации, для которых при снижении средней рыночной цены ниже определенного значения выработка электроэнергии экономически нерентабельна, либо требующих наличия минимального порога "экономической выгоды". В эту категорию могут быть включены любые электростанции (в том числе АЭС, угольные либо крупные газовые ТЭС), для которых их "негибкость" обусловлена условиями технологического процесса производства электроэнергии либо условиями поставки природного газа. У данных генерирующих объектов отсутствует возможность быстро увеличить или уменьшить выработку электроэнергии.

В настоящее время "негибкие" и "гибкие" (в частности, накопители энергии и т.п.) участники рынка привлекаются системным оператором для покрытия спроса на разных условиях, а действующий механизм формирования LMP не позволяет компенсировать дополнительные расходы для "негибких" энергообъектов, которые приходится покрывать за счет нерыночных механизмов. По оценке PJM, выравнивание условий ценообразования для всех энергообъектов, находящихся в диспетчерском управлении системного оператора, обеспечит как более эффективную работу энергорынков, так и более высокое качество диспетчерского управления.