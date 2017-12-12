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Пресс-релизы

В Волгодонске и Петрозаводске приступили к производству оборудования для АЭС Аккую в Турции

В Волгодонске и Петрозаводске приступили к производству оборудования для АЭС Аккую в Турции

14 декабря 2017, 10:25
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В Волгодонском и Петрозаводском филиалах "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) прошли инспекции Агентства по атомной энергии Турции (ТАЕК). Эксперты подтвердили готовность площадок к запуску производства оборудования ядерной паропроизводящей установки (ЯППУ) для АЭС "Аккую".

Представители национального регулирующего ведомства Турции совместно со специалистами АО "Аккую Нуклеар" проанализировали рабочую конструкторскую документацию, технологические процессы и планы качества производства деталей корпуса реактора и парогенераторов в сборе.

По итогам проверок эксперты ТАЕК одобрили запуск изготовления оборудования для строящейся АЭС "Аккую". Атоммаш и Петрозаводскмаш приступили к входному контролю и механической обработке деталей оборудования длительного цикла изготовления реакторной установки для Турецкой атомной станции.

АО "Атомэнергомаш" является комплектным поставщиком оборудования реакторной установки и машинного зала для АЭС Аккую. Предприятиями дивизиона будут изготовлены реакторы, парогенераторы, насосные агрегаты, системы защит, трубопроводы, турбины, трубопроводная арматура, насосное, теплообменное и другое оборудование.

Проект АЭС "Аккую" включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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