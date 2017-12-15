МРСК Юга успешно прошла аудит системы энергетического менеджмента

ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в ходе надзорного аудита системы энергетического менеджмента подтвердила соответствие осуществляемой деятельности требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. Аудит проходил с 04 по 06 декабря в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга" и филиале "Калмэнерго".

Международный стандарт ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению" предлагает модель системного улучшения производственных процессов для повышения энергоэффективности предприятия, способствует энергосбережению и снижению затрат.

Аудит пройден без замечаний о несоответствиях, при этом отмечены положительные тенденции снижения потерь электроэнергии, выполнение энергосберегающих мероприятий за счет энергосервисных контрактов, высокий уровень профессионального мастерства работников Общества.

Международная сертификация является инструментом надежного партнерства и индикатором высокой социальной ответственности компании. Соответствие требованиям международных стандартов ориентирует многотысячный коллектив МРСК Юга на эффективное использование ресурсов и повышение производительности.