 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Юга успешно прошла аудит системы энергетического менеджмента

МРСК Юга успешно прошла аудит системы энергетического менеджмента

15 декабря 2017, 15:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

Обсудить на форуме

231 просмотр

ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") в ходе надзорного аудита системы энергетического менеджмента подтвердила соответствие осуществляемой деятельности требованиям международного стандарта ISO 50001:2011. Аудит проходил с 04 по 06 декабря в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга" и филиале "Калмэнерго".

Международный стандарт ISO 50001:2011 "Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению" предлагает модель системного улучшения производственных процессов для повышения энергоэффективности предприятия, способствует энергосбережению и снижению затрат.

Аудит пройден без замечаний о несоответствиях, при этом отмечены положительные тенденции снижения потерь электроэнергии, выполнение энергосберегающих мероприятий за счет энергосервисных контрактов, высокий уровень профессионального мастерства работников Общества.

Международная сертификация является инструментом надежного партнерства и индикатором высокой социальной ответственности компании. Соответствие требованиям международных стандартов ориентирует многотысячный коллектив МРСК Юга на эффективное использование ресурсов и повышение производительности.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!