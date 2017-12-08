Павел Ливинский и Глеб Никитин рассмотрели приоритетные задачи развития электросетевой инфраструктуры Нижегородской области

Рабочая встреча состоялась по инициативе П. Ливинского, как оперативная реакция на вопросы, обозначенные врио губернатора Нижегородской области Г.Никитиным в ходе беседы с Президентом РФ В.В. Путиным в рамках визита главы государства в Нижегородскую область 6 декабря с.г. Центральными темами обсуждения стали реконструкция закрытых центров питания региона, консолидация муниципальных сетей, а также иные вопросы, связанные с развитием электросетевого комплекса субъекта, в т.ч. реализация на территории Нижегородской области пилотного проекта по цифровизации и автоматизации сети.

"Мы рады конструктивному подходу руководства субъекта. Повсеместное применение цифровых технологий на объектах "Россетей" является нашим стратегическим приоритетом. Нижегородская область может стать пилотной площадкой, на которой мы будем отрабатывать подходы, которые в дальнейшем будут внедряться на территории всей страны", - подчеркнул П. Ливинский.

В свою очередь, комментируя итоги совещания, врио губернатора Нижегородской области Г. Никитин отметил, что "с точки зрения привлечения инвестиций региону крайне важно работать над снижением инфраструктурных ограничений".

"У нас состоялся очень содержательный диалог с "Россетями", мы будем совместно работать над снижением инфраструктурных ограничений и открытии центров питания. Кроме того, мы договорились, что Нижегородская область станет одним из пилотных регионов по цифровизации и автоматизации сети, в ближайшее время будет разработана и утверждена совместная "дорожная карта" мероприятий по поэтапной цифровизации электросетевого комплекса субъекта. Безусловно, от внедрения новых технологий и повышения качества услуг выиграет потребитель", - сказал Г. Никитин.

Г. Никитин также подчеркнул единство позиций региона и компании "Россети" касательно вопроса консолидации ТСО. По словам врио губернатора, "электросетевой комплекс должен двигаться в сторону объединения, и муниципальные сети должны передаваться в эксплуатацию, а, в конечном итоге, в собственность дочерней структуры "Россетей" - ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - филиала "Нижновэнерго".

"Единый центр ответственности за надежное и качественное электроснабжение повысит целостность энергосистемы, минимизирует время восстановления электроснабжения в случае технологических нарушений, сократит операционные затраты на эксплуатацию оборудования", - подчеркнул П.А. Ливинский.

В рамках встречи также были затронуты вопросы подготовки нижегородского электросетевого комплекса к проведению ЧМ по футболу 2018 года. П.А. Ливинский, в частности, отметил, что компания на 100% выполнила весь объём работ по реконструкции и новому строительству объектов основной сети, задействованных в схемах электроснабжения спортивной и социальной инфраструктуры.