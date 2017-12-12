Смоленскэнерго за 10 месяцев направило 45 млн рублей на мероприятия по охране труда

Вопросы предотвращения и снижения уровня производственного травматизма, охраны труда, здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для филиала ПАО "МРСК Центра" – "Смоленскэнерго". На выполнение мероприятий по охране труда за 10 месяцев 2017 года было израсходовано 45 млн рублей, что больше на 4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приоритетными направлениями в области охраны труда являются мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда персонала, приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений. Проводится работа по обеспечению персонала современными средствами защиты.

В 2017 году на 455 рабочих местах филиала проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством. Оценены условия труда рабочих мест сотрудников филиала, разработаны мероприятия по улучшению условий на рабочих местах, где выявлены вредные производственные факторы.

Так же в число важных направлений в области охраны труда в Смоленскэнерго входит обучение сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ, повышение уровня знаний в области охраны труда и проверка знаний персонала. В первую очередь проверяются знания правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации и противопожарного режима, также проводится отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В центральной комиссии филиала проверку знаний прошли 140 руководителей и специалистов филиала, в комиссиях подразделений более 900 работников.

Филиал заботится не только о безопасности собственных сотрудников, но и проводит работу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Смоленскэнерго. В соответствии с программой снижения рисков травматизма сторонних лиц выполняется комплекс мероприятий по приведению в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации. Для информирования населения на всех энергообъектах филиала размещены знаки и плакаты, предупреждающие об опасности поражения электрическим током.

Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе среди различных групп населения. Проводятся беседы специалистов филиала в детских оздоровительных лагерях и проводятся уроки электробезопасности в школах Смоленской области. В течение всего учебного года смоленские энергетики посещают школы области, где совместно с педагогами проводят специальные занятия по электробезопасности, а также внеклассные мероприятия. Энергетики Смоленскэнерго продолжат вести последовательную и системную работу по предотвращению электротравматизма среди жителей области.