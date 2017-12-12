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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Смоленскэнерго за 10 месяцев направило 45 млн рублей на мероприятия по охране труда

Смоленскэнерго за 10 месяцев направило 45 млн рублей на мероприятия по охране труда

15 декабря 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО

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Вопросы предотвращения и снижения уровня производственного травматизма, охраны труда, здоровья и жизни персонала являются приоритетными задачами для филиала ПАО "МРСК Центра" – "Смоленскэнерго". На выполнение мероприятий по охране труда за 10 месяцев 2017 года было израсходовано 45 млн рублей, что больше на 4 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Приоритетными направлениями в области охраны труда являются мероприятия по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда персонала, приобретение средств индивидуальной защиты, инструментов и приспособлений. Проводится работа по обеспечению персонала современными средствами защиты.

В 2017 году на 455 рабочих местах филиала проведена специальная оценка условий труда в соответствии с действующим законодательством. Оценены условия труда рабочих мест сотрудников филиала, разработаны мероприятия по улучшению условий на рабочих местах, где выявлены вредные производственные факторы.

Так же в число важных направлений в области охраны труда в Смоленскэнерго входит обучение сотрудников безопасным методам и приемам выполнения работ, повышение уровня знаний в области охраны труда и проверка знаний персонала. В первую очередь проверяются знания правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации и противопожарного режима, также проводится отработка навыков оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В центральной комиссии филиала проверку знаний прошли 140 руководителей и специалистов филиала, в комиссиях подразделений более 900 работников.

Филиал заботится не только о безопасности собственных сотрудников, но и проводит работу по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах Смоленскэнерго. В соответствии с программой снижения рисков травматизма сторонних лиц выполняется комплекс мероприятий по приведению в соответствие технического состояния электроустановок требованиям безопасной эксплуатации. Для информирования населения на всех энергообъектах филиала размещены знаки и плакаты, предупреждающие об опасности поражения электрическим током.

Особое внимание уделяется информационно-разъяснительной работе среди различных групп населения. Проводятся беседы специалистов филиала в детских оздоровительных лагерях и проводятся уроки электробезопасности в школах Смоленской области. В течение всего учебного года смоленские энергетики посещают школы области, где совместно с педагогами проводят специальные занятия по электробезопасности, а также внеклассные мероприятия. Энергетики Смоленскэнерго продолжат вести последовательную и системную работу по предотвращению электротравматизма среди жителей области.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"

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