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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В производственных подразделениях Тамбовэнерго прошел День охраны труда

В производственных подразделениях Тамбовэнерго прошел День охраны труда

19 декабря 2017, 16:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО, ОХРАНА ТРУДА

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" прошел очередной день охраны труда (ОТ).

Руководители профильных служб исполнительного аппарата Тамбовэнерго и специалисты технического блока подвели итоги выполнения мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения предыдущего дня ОТ, проверили качество проведения целевого инструктажа при выдаче наряда-допуска, укомплектованность персонала спецодеждой, средствами защиты, необходимыми материалами для безопасной работы. Также было проверено знание производственным персоналом особенностей эксплуатации оборудования в период прохождения осенне-зимнего сезона. С водительским составом был проведен дополнительный инструктаж по мерам безопасности при движении по дорогам в зимний период, об условиях эксплуатации транспортных средств, проверена техническая исправность и укомплектованность автомобилей.

В ходе практической части оперативно-диспетчерский персонал отработал вопросы проведения повторного инструктажа по безопасности труда и учебных противоаварийных тренировок. Помимо этого, в рамках Дня ОТ сотрудники филиала прошли обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях.

По итогам Дня охраны труда был разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка их выполнения будет проведена при подготовке к очередному Дню ОТ, который пройдет в следующем месяце.

Дни охраны труда проводятся во всех филиалах МРСК Центра ежемесячно с целью предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства на энергообъектах.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
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