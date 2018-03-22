Эффективное сотрудничество: Фонд "Надежная смена" и Российское движение школьников!

В ходе ежегодного Зимнего фестиваля Российского движения школьников, объединившего более 1000 активистов РДШ, представители РДШ вручили фонду "Надежная смена" благодарственное письмо.

"Выражаем вам искреннюю благодарность за вклад в дело воспитания подрастающего поколения и эффективное сотрудничество в реализации направлений деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", − говорится в письме, подписанном Директором Российского детско-юношеского центра Алисой Крюковой и исполнительным директором Российского движения школьников Денисом Клебановым.

Фонд "Надежная смена" и Российское движение школьников активно сотрудничают в рамках профориентационных проектов для учащихся школ.

Так, в ходе Молодежного дня Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя 2017" в октябре 2017 года в Москве Фонд и РДШ организовали для учащихся 8 – 11 классов профориентационные маршруты по инженерным профессиям. Школьники познакомились с деятельностью ПАО "Россети", Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче и других компаний и проектов.

В рамках Молодежного дня фонд и РДШ заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит максимально широко вовлекать российских школьников в образовательные проекты фонда.

Также Фонд и РДШ неоднократно сотрудничали в рамках организации мероприятий тематических смен "#ВместеЯрче" во Всероссийском детском центре "Орлёнок" и Школы молодого энергетика в на базе Всероссийского детского центра "Смена" в Анапе.

В 2018 году сотрудничество Фонда и Российского движения школьников будет продолжено при поддержке Минэнерго России и Минобрнауки России в рамках Перечня общероссийских молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2018 год. В частности, запланировано совместное внедрение Системы профориентации школьников по специальностям ТЭК для их дальнейшего поступления в вузы и трудоустройства в отраслевые компании.

"Работа со школьниками – одно из ключевых направлений деятельности фонда "Надежная смена". Мы стремимся открыть преимущества ранней профориентации учащимся школ во всех регионах России без исключения. Наша совместная работа с Российским движением школьников – это реальная возможность для ребят из разных уголков страны найти новых друзей, выразить свои таланты в области точных и технических наук, узнать особенности работы в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах и выбрать профессию на всю жизнь", − отметила заместитель начальника Управления разработки и реализации программ и проектов фонда "Надежная смена" Анна Розе.