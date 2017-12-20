П.Завальный подвел предварительные итоги года в ТЭК

19 декабря в пресс-центре МИА "Россия сегодня" председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный подвел предварительные итоги 2017 года в ТЭК. И второй год подряд наблюдается положительная динамика по всему комплексу ТЭК, включая экспорт.

По итогам года спрос на электроэнергию в России вырастет на 1,2-1,3 процента, спрос на газ внутри страны увеличится чуть более чем на процент. Суммарная добыча газа достигнет исторического рекорда - 690 миллиардов кубометров, как и экспорт (более 190 миллиардов). Положительная динамика ждет угольную отрасль, где вырос спрос на российскую продукцию со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время в России спрос на уголь снижается, поскольку этот энергоресурс заменяется газом, вносит свой вклад и атомная энергетика.

"Поскольку электроэнергия – это такой ресурс, добыча которого определяется спросом, то можно говорить о росте спроса. […]В целом, по основным показателям в отрасли динамика положительная, это говорит о том, что наметились позитивные тенденции в развитии нашей экономики. На мой взгляд, наиболее достоверная статистика – это спрос на энергоресурсы. Если спрос растет, значит, экономика развивается. Немаловажно, что это происходит на фоне выполнения программы энергосбережения", – сказал г-н Завальный.

Одним из важных законопроектов 2017 года стал законопроект об интеллектуальном учёте энергоресурсов, который, как ожидается, создаст условия для своевременного достоверного учета поставляемых ресурсов, который прошел первое чтение в Госдуме. "Данный документ отражает продвигаемую нами идею о создании системы учета. Сегодня мы заинтересованы в том, чтобы у нас появился достоверный, полный и самое главное современный учет поставляемых энергоресурсов. До тех пор пока в нашей стране не появится такой системы по всем видам энергоресурсов, будь то электроэнергия, тепло или вода мы не наведем порядка ни со справедливостью оплаты, чтобы каждый платил за себя, ни с энергосбережением. Кроме того, не решим проблему с платежной дисциплиной и задолженностью потребителей, поскольку никто не хочет платить за другого. Более того, граждане все чаще жалуются на необоснованно высокие суммы в платежках за ЖКУ. При этом управляющие компании не всегда действуют добросовестно и могут выставить необоснованный счет — порой затраты на общедомовые нужды превышают стоимость энергоресурсов, потребляемых гражданами", – сказал глава Комитета.

Отметил г-н Завальный, что приборы интеллектуального учёта помогут решить и вопрос с качеством электроэнергии: "Сегодня у нас нет контроля качества, поэтому мы слышим о выходе из строя электроприборов, компьютерной техники. Особенно остро эта проблема стоит в деревнях, где, не имея стабилизатора напряжения, можно понести большие потери из-за бросков напряжения. Интеллектуальная система позволит решить эти проблемы. Тем более, в России есть опыт создания такой сети, таких систем. Допустим, в Калининградской области в районных сетях, где была внедрена система интеллектуального учета, система диспетчеризации поставляемой электроэнергии, потери снизились на 20-30%. Срок окупаемости таких систем — примерно семь лет".

Этот закон будет переработан ко второму чтению с учётом замечаний: "Мы поддерживаем необходимость принятия этого документа. Разумеется, есть и противники этого, поскольку законопроект предусматривает право установки интеллектуальных счетчиков только для сетевых компаний. Против этого возражают и гарантирующие поставщики, и потребители, потому что многие потребители такие приборы уже поставили, причем с удаленным доступом, с автоматической системой контроля получаемой электроэнергии. Мы доработаем этот документ ко второму чтению, но наша позиция останется неизменной: потребитель должен иметь право установки прибора учета, но при этом должен согласовывать тип прибора с сетевой компанией, чтобы потом его можно было включить в общую систему управления поставки электроэнергии в сетевом комплексе. Придерживаясь такого подхода, нам удастся наладить контроль качества поставляемой электроэнергии". Но уже сейчас это "модельный закон", который можно будет использовать для учёта и других ресурсов – газа, воды, тепла.

Скоро заканчивают договора ДПМ и тарифы должны пойти вниз. Но уже сейчас есть предложение от энергетиков, не снижать тариф, а "заморозить" его на одном уровне, направив высвободившиеся средства на модернизацию. Специально для RusCable.Ru г-н Завальный рассказал, что идея о применении риск-ориентированного подхода в тендерах для генерации, несомненно, имеет свои преимущества. Затраты стоит рассматривать не только на капитальное строительство, но и на весь жизненный цикл. Однако решение об использовании этого подхода нет, и будет этот вопрос решаться ближе к конкретным проектам.

Законопроект о введении налога на дополнительный доход (НДД) для нефтекомпаний должен быть рассмотрен в первом квартале 2018 года. В таком случае документ может вступить в силу с 1 января 2019 года. "Когда мы стали анализировать его [законопроект, - ред.] более предметно, провели консультации с компаниями, которым придется его применять, к нему появилось достаточно много замечаний. Наш Комитет внес 21 замечание. Устранив их, мы сможем качественно улучшить документ. К тому же, у компаний будет время подготовиться к его принятию, пройти соответствующие процедуры", – отметил г-н Завальный.

Кроме того, для сохранения текущего спроса на газ внутри страны и повышения темпов газификации регионов, правительство внесло в Госдуму законопроект, который должен устранить административные барьеры для муниципальных образований. Они должны за свой счет строить межпоселковые сети для подготовки потребителей к приему газа, однако из-за сложности процедуры часто не успевают в срок. Документ облегчит процедуру, в то же время он не предполагает изменений для населения.