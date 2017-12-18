Ростех и правительство Сербии будут совместно развивать "умные города"

Госкорпорация Ростех и правительство Республики Сербия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инноваций и технологического развития. Стороны планируют совместно работать над реализацией проектов в сфере цифровой экономики и облачных технологий. Отдельным пунктом сотрудничества станет развитие и внедрений решений, связанных с технологиями "умного города".

Со стороны Республики Сербия документ подписал министр инноваций и технологий Ненад Попович, от Ростеха – заместитель генерального директора Корпорации Дмитрий Леликов. Подписание состоялось в ходе визита сербской делегации в Российскую Федерацию.

"Мы договорились о сотрудничестве в сфере ИТ и телекоммуникаций, "цифровизации" отраслей экономики, внедрения "умных" технологий, науки и кадрового развития. Уверен, что подписанный сегодня документ придаст импульс развитию торгово-экономических отношений между предприятиями России и Сербии и откроет новые перспективы для взаимовыгодного партнерства", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

"Мы нацелены на развитие сотрудничества между нашими университетами и научно-исследовательскими организациями посредством обмена профессорами, студентами и экспертами в области инноваций и цифровой экономики. Наша основная задача – использование опыта России в развитии "умных" и "безопасных" городов и укрепление сотрудничества в этом направлении", – заявил Ненад Попович.

Соглашением предусмотрены обмен опытом, кадрами, а также совместное проектирование, производство и внедрение высокотехнологичных товаров и услуг. Научно-исследовательские группы, состоящие из специалистов двух стран, будут работать над реализацией проектов в обоюдных интересах. Кроме того, Ростех окажет сербской стороне поддержку в формировании на ее территории научно-технологических хабов.